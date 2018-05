"A fost înfricoșător!" Un avion a aterizat de urgență pe o plajă din Marea Britanie (FOTO)

Un pilot a fost forțat să aterizeze de urgență pe o plajă, la Sidmouth, în Marea Britanie, după ce motorul avionului său s-a oprit în timpul zborului.

Din fericire, nici pilotul, nici pasagerul micului avion nu au fost răniți. Aeronava este destul de veche, fiind construită în timpul Primului Război Mondial.

Potrivit The Guardian, un elicopter al poliției a văzut avionul în timp ce se îndrepta către bază, după ce a intervenit la un alt incident aviatic din estul regiunii Somerset, scrie libertatea.ro.

Pilotul, pe numele lui Zac Rocky, a spus presei locale că singura lui opțiune a fost să aterizeze pe plajă atunci când și-a dat seama că motorul avionului o să se oprească.

"Zburam în apropierea coastei pe care o admiram, dar motorul a avut câteva probleme. A început să piardă puterea și s-a oprit. Am încercat câteva opțiuni de repornire, dar nu am reușit să-l repornesc. În acel moment am decis că trebuie să aterizez. Nu s-a putut să aterizez pe un teren… Puteam să reușesc, dar era foarte greu. Regiunea nu este o zonă bună pentru a ateriza simplu și trebuie să fii în preajma cuiva care îți poate oferi ajutor. Plaja era riscantă pentru că nu știam ce s-ar fi putut întâmpla după aterizare – avionul s-ar fi putut rostogoli după ce atingea pietrele", a declarat pilotul.

Pasagerul, o femeie, a declarat că făcea cu mâna oamenilor pentru a-i avertiza să se îndepărteze de pe plajă, iar după aterizare i s-au "înmuiat" picioarele.

"A fost înfricoșător. Nu mi-a trecut viața prin fața ochilor, dar mă așteptam la ce-i mai rău. Am avut încredere că Zac va ateriza, pentru că este un pilot fantastic", a spus Trudi Spiller, singurul pasager al avionului.