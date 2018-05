A fost inaugurat cel mai mare parc solar din Moldova. Pentru câte familii pot genera energie aceste instalații (FOTOREPORT)

Moldova vrea să scape de povara importului de energie electrică și să treacă la cea solară, produsă acasă. Un prim pas a fost făcut prin deschiderea celui mai mare parc solar din țară. Acesta a fost construit în comuna Băcioi de către italieni și a costat peste un milion de euro.

O instalație de 1 MW poate genera pe perioada unui an calendaristic suficientă energie electrică pentru acoperirea consumului anual al unui număr de circa 350 de familii.



Peste şase mii de panouri solare au fost instalate în parcul foto-voltaic care se întinde pe o suprafața de patru hectare. Acesta are o putere de un megawatt, faţă de 2,5 cât au la un loc toate celelalte 51 din toată Moldova.



"Cutiile verzi transformă energia în ceva ce noi folosim acasă. Nu văd niciun motiv pentru care Moldova nu ar folosi măcar puțin din resursele energiei naturale" a declarat Carlo Garuzzo, director companie de producere a energiei solare.



Prin acest proiect, Italia vrea să ajute țara noastră să folosească mai multă energie regenerabilă, și totodată, să ajute la păstrarea mediului înconjurător.



"Acesta este doar începutul unui proiect mare care va fi realizat în Moldova. Suntem fericiți să împărtășim experiența noastră cu voi pentru că împreună putem contribui la un mediu mai bun", a spus Valeria Biagotti, ambasadorul Italiei în Moldova.



Ideea creării acestui parc a fost lansată încă în 2015 de ministrul Economiei, Chiril Gaburici. Autoritățile își propun ca în timp Moldova să folosească sută la sută energie regenerabilă. Acest lucru ne-ar face independenți energetic.



"Cel mai mare beneficiu este faptul că pentru producerea acestei energii nu se produce și nu ard combustibil, gaze. Este o energie foarte curată. Este foarte important ca noi să avem o independență la acest capitol.Astăzi noi mai mult de 90 la sută din energie electrică o cumpărăm din afara țării", a zis Chiril Gaburici, ministrul Economiei.



Investiția în acest proiect este în totalitatea una privată.