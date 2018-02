A fost ELIBERAT jurnalistul germano-turc Deniz Yücel, închis acum un an la Ankara

, Deniz Yücel, închis pentru "terorism" în urmă cu un an în Turcia şi a cărui situaţie a tensionat relaţiile dintre cele două ţări, informaţia fiind confirmată şi de Ministerul german de ExterneюInformaţia a fost confirmată de Ministerul german de Externe. "Acum, bineînţeles, trebuie să aşteptăm şi să vedem ce se va întâmpla în următoarele minute şi ore", a spus un purtător de cuvânt al ministeruluiб scrie Agerpres.ro Deniz Yücel a fost arestat la Istanbul în februarie 2017 şi ţinut în arest sub suspiciunea că a comis fapte legate de terorism, însă el nu a fost pus oficial sub acuzare de către procurori.