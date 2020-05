A fost dus la spital. DETALII în cazul bărbatului care a ameninţat că se aruncă de pe un panou publicitar din Capitală

Un bărbat de 52 de ani a stat aproape trei ore pe un panou publicitar de pe strada Mihai Viteazu din Capitală şi a ameninţat că-şi pune capăt zilelor. Individul a urcat pe panou aseară în jurul orei 19.00. La fața locului au venit salvatorii, poliţia, medicii de la urgenţă și un psiholog care a discutat cu bărbatul.



Într-un final, bărbatul a fost convins să coboare.



La faţa locului s-au adunat şi câţiva curioşi: "Are o problemă oarecare. Probabil a fost amendat în timpul carantinei. Omul nu are bani şi l-a afectat psihic. Probabil, nu ştiu, aşa vorbesc, despre carantină".



Potrivit pretorului sectorului Rîşcani, Vlad Melnic, bărbatul ar fi din raionul Orhei şi ar avea probleme de sănătate mintală.



"La prima vedere psihic bolnav, pe urmă s-a depistat că el are dereglări psihice. Dumnealui a discutat că mai întâi vrea să vorbească cu procurorul general, pe urmă a refuzat cu dumnealui să discute. Doamna psiholog l-a convins, că dacă toată poliţia pleacă, într-un fel, erau discuţii psihologice", a declarat Vlad Melnic.



Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital.