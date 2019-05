A fost dat startul sezonului salturilor cu parașuta. Care este costul unei sărituri

S-a dat startul salturilor cu parașuta la noi în țară. Cei care vor să trăiască senzații tari o pot face până în luna octombrie.

Doritorii trebuie să urmeze un curs de instruire de șase ore, iar primul salt îl vor face împreună cu un profesionist.



"Sari. Bine. Iată, așa se face: liniștit și fără grabă."



Cursurile s-au ţinut pe aerodromul din Vadul lui Vodă. Pe lângă instruirea obligatorie, mai sunt câteva condiţii ce trebuie respectate. Cei care vor sări cu paraşuta nu trebuie să aibă traume la picioare şi să nu cântărească mai mult de 90 de kilograme.



"Am venit prima dată să sar cu parașuta. Consider că orice bărbat trebuie să sară măcar o dată în viață, să înțeleagă cu adevărat ce este frica și cum poate să o parcurgă."



"Am avut această dorință din copilărie și iată că se va îndeplini."



După primul salt, curajoşii au aterizat cu emoţii, înapoi pe pământ.



"Când sari din avion îți este cald, te doare totul. Simți și fericirea și frica în același timp. Adrenalină adevărată."



"Sunt trăiri și emoții care nu le-am mai avut. Le recomand tuturor să încerce."



"Nu pot să vă redau ce am simțit. Este ceva ce îți arată cât de mic poate fi un om."



Salturile se efectuează de la 1.000, 1.500 și 3.000 de metri.



"Ca să înțeleagă omul dacă are nevoie de asta, trebuie să fac doar un salt cu parașuta. Ulterior, ca să devii nu că profesionist, dar parașutist cu acte în regulă, trebuie să treci un curs de instructaj special", a spus IURII GOREANSCHII, instructor.



Iulian Ivanov practică parașutismul de jumătate de secol. La început nu credea că se va ocupa serios de acest sport, acum este specialist adevărat.



"Atunci nu aveam eu așa mare entuziasm să mă ocup, dar dacă am venit la Chișinău deja nu am avut încotro. Acum sunt instructor voluntar și mai plec la competiții", a spus IULIAN IVANOV, parașutist.



Iar Vasile Capanji a făcut primul salt acum 15 ani. Ajuns la vârsta de 56 de ani, este primul arbitru internațional de parașutism din țara noastră.



"Într-un an la noi a fost organizată Cupa Europei de Est și arbitrii aveau nevoie de ajutor. Eu cu plăcere i-am ajutat și băieții mi-au propus să fac cursuri de arbitraj", a spus VASILE CAPANJI, parașutist.



Paraşutismul nu este un sport ieftin: cei care vor să încerce senzaţiile zborului trebuie să plătească între 90 şi 220 de euro.