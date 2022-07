A fost dat startul procesului de admitere la Universitatea de Medicină. Sunt 450 de locuri la buget

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" a dat start concursului de admitere. Zeci de tineri, absolvenţi ai liceelor şi colegiilor au stat ore în rând la coadă pentru a depune dosarele.

"În acest an, Universitatea de Medicină oferă 450 de locuri la buget pentru studiile de licenţă. Dintre acestea, 390 sunt la Medicină Generală. Câte 10 locuri fără taxă sunt la Stomatologie, Farmacie ori Sănătate Publică. De asemenea, pentru sesiunea aceasta au fost oferite 492 de locuri în bază de contract, şi în acest caz, cele mai multe - 200 - sunt la Medicină Generală. Cele mai scumpe vor fi studiile la Stomatologie. Pentru un an taxa se ridică la 33 de mii de lei."



Violeta Josan a absolvit Colegiul de Medicină din Chişinău, iar ulterior a activat ca asistentă medicală într-un cabinet stomatologic. Tânăra povesteşte că atunci i-a venit şi dorinţa de a deveni stomatolog, de aceea a decis să-şi realizeze visul şi a venit să depună dosarul la Universitatea de Medicină.



"Sunt gata să plătesc şi contract, am luat deja în calcul această idee, nu contează cum, important pentru mine este să fiu admisă. Ştiu că am mult de învăţat, cred că primul an va fi mai greu, dar după asta sunt sigură că mă voi adapta."



Şi alţi tineri spun că vor să îmbrăţişeze această meserie nobilă, chiar dacă asta înseamnă să-şi petreacă zilele şi nopţile studiind.



"Am depus la trei facultăţi: Medicină Generală, Stomatologie şi Fiziokinetoterapie. Vreau să fie admis la Medicină Generală, de mic mi-am dorit să devin medic. Sunt gata să-mi sacrific timpul liber şi să am nopţi nedormite, voi învăţat."



" Îmi place foarte mult medicina, mi-am dorit demult să fac asta şi simt că este al meu. Mizez pe faptul că-mi va fi uşor să mă adaptez şi să învăţ bine, să pot după asta să-mi construiesc un viitor în domeniu. "



Deşi unele contracte depăşesc 30 de mii de lei, administraţia universităţii încurajează viitori studenţi să obţină rezultate remarcabile şi note mari. Astfel, taxa va fi anulată din sesiunea viitoare.



"Am introdus Nutriţia, o specialitate foarte populară, dar nu a fost până acum aşa masterat în Republica Moldova, este o ramură a medicinei foarte dezvoltată. Acum avem doar licenţiaţi din România sau din ţări Europene, sperăm că odată cu implementarea acestui masterat, vom avea specialişti locali", spune ALEXANDRU CORLĂTEANU, secretarul comisiei de admitere USMF.



În acest an, au fost introduse două specialităţi noi pentru studiile de master. Este vorba despre Nutriţie şi Sănătate Mintală. Etapa de admitere la Universitatea de Medicină va dura până 2 august. Dosarele trebuie depuse la sediul instituţiei de învăţământ. Tinerii se pot înscrie şi online, iar rezultatele finale vor fi anunţate în data de 8 august.