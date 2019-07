A fost dat start sezonului la pepenii verzi moldoveneşti

foto:

A fost dat start sezonului la pepenii verzi moldoveneşti. În acest an, fructele suculente s-au copt puțin mai târziu, în schimb roada este bogată. Fermierii vând pepenii verzi la un preţ de patru lei kilogramul. Anticipând numărul mare de solicitări, specialiştii recomandă cumpărarea fructelor doar din piețele certificate sau în punctele de vânzare autorizate.



În satul Pârâta din raionul Dubăsari pepenii verzi sunt cultivați, în ultimii cinci ani, în baza unui sistem modern de irigare. Potrivit lui Ghenadie Leagul, director executiv al Asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigare, acest sistem face ca fructele să fie suculente și dulci.



"Acest pepene verde are de sub pelicula de polietilenă, are şi sistem de irigare prin picurare prin care se dă apa. Plus, prin acest sistem foloseşte şi pentru sistem de fertilizare ca sa adauga aceste micro şi macroelemente care are nevoie ca planta să crească şi să se dezvolte sănătoase", a spus directorul Asociaţiei, raionul Dubăsari, Ghenadie Leahu.



Anul trecut, fermierii locali au strâns aproximativ 50 de tone de fructe de pe un hectar. Recolta din acest an promite să fie și mai generoasă. Semințele pentru pepenii verzi sunt aduse din Olanda. Datorită răsadului de calitate superioară, pepenii copți pot cântări până la 25 de kilograme.



"Pepenele verde trebuie obligatoriu consumat rece. Daca l-aţi cumpărat de pe marginea drumului sau de la soare când ajungeţi acasă îl puneţi la rece, îl răciţi şi dupa asta consumaţi. Pentru ca el are asa o proprietate ca să schimbe concentraţia de nitraţi", a spus directorul Asociaţiei, raionul Dubăsari, Ghenadie Leahu.



Chiar dacă sezonul abia a început, preţurile la pepenii verzi sunt mai mici, ca de obicei.



"Am începul culesul abia săptămâna trecută. Aceasta este a treia maşină. Ne aşteptăm la 40-45 de tone pe hectar. Astăzi, preţul este de 4 - 4,50 lei pentru un kilogram, chiar şi de 3,50", a spus fermierul, Tatiana Belous.



La piaţă, oamenii cumpără câte doi-trei pepeni verzi odată.



Specialiştii le recomandă oamenilor să cumpere pepenii verzi doar în locurile autorizate şi să ceară certificatul de calitate de la vânzători.