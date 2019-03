A fost confirmată cauza morții lui Luke Perry

Luke Perry a murit luni, la vârsta de 52 de ani. Cauza morții actorului a fost confirmată de reprezentantul său ca fiind atacul cerebral masiv pe care Luke Perry l-a suferit în urmă cu câteva zile. Numeroși actori au transmis mesaje înduioșătoare de condoleanțe, după ce vestea morții lui Luke Perry a făcut înconjurul lumii, scrie digi24.ro.

Potrivit reprezentanților serviciilor de urgență care au ajuns la casa lui Luke Perry în urmă cu cinci zile, când acesta a suferit atacul cerebral, actorul era conștient și a vorbit cu paramedicii, însă starea lui s-a înrăutățit rapid apoi. Informațiile inițiale publicate de presa din SUA arătau că actorului îi fusese indusă coma la sosirea în spital, însă agentul actorului a negat acest lucru. În schimb, Luke Perry a fost sedat, astfel încât să se poată recupera în urma accidentul vascular cerebral masiv suferit.

În următoarele zile, starea lui Luke Perry s-a înrăutățit, iar actorul a murit luni, în spital. Purtătorul de cuvânt al actorului a confirmat că, într-adevăr, cauza morții lui Luke Perry a fost accidentul vascular cerebral suferit în urmă cu cinci zile.

„Actorul Luke Perry, în vârstă de 52 de ani, a murit astăzi, după ce a suferit un atac cerebral masiv. I-au fost alături copiii săi, Jack și Sophie, logodnica sa, Wendy Madison Bauer, fosta lui soție, Minnie Sharp, mama lui, tatăl vitreg, fratele și sora sa, dar și alți membri ai familiei și prieteni apropiați”, a transmis reprezentantul actorului, într-un comunicat de presă.

Luke Perry își schimbase complet stilul de viață în 2015, când fusese diagnosticat cu celule precanceroase, în urma unei colonoscopii. Actorul începuse să mănânce sănătos și să facă sport, spunând că dacă ar fi așteptat mai mult până când să meargă la medic ar fi putut deveni o victimă a cancerului.

„Am redus considerabil cantitatea de carne roșie pe care o consum. Mâncam des friptură și cartofi, acum păstrez aceste mese pentru ocaziile speciale. Mănânc mai mult pește, cereale integrale și fibre. Acum, sunt 23 de milioane de americani care nu și-au făcut testele de rutină. Dacă aș fi așteptat, diagnosticul meu putea fi cu totul diferit”, spunea Luke Perry.

Luke Perry s-a remarcat în seriale de televiziune şi filme - la începutul anilor 1980 - devenind celebru cu rolul Dylan din "90210". A continuat să joace, interpretând recent rolul tatălui lui Archie din producţia CW "Riverdale".

El a filmat pentru un rol în viitorul film al lui Quentin Tarantino despre criminalul în serie Charles Manson "Once Upon a Time in Hollywood"