A fost anunţată lista nominalizărilor Globurilor de Aur. Care este cel mai bun film

Creşte pulsul vedetelor de Hollywood, după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. Topul este dominat de producţiile "The Irishman", "Joker", "Once upon a time în Hollywood". Cele mai multe nominalizări, şase în total, au fost atribuite peliculei "Marriage Story", care-i are în rolurile principale pe Scarlet Johansson şi Adam Driver. Scenariul relatează povestea unei familii care se destramă şi a alteia care rămâne unită.



La categoria cel mai bun actor dintr-un film dramă, nominalizaţi au fost Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquin Phoenix şi Jonathan Pryce. Pentru titlul de cea mai bună actriţă într-un film de comedie sau musical vor lupta:

"Ana de Armas, „Knives Out“, Awkwafina, „The Farewell“, Cate Blanchett, „Where’d You Go Bernadette“, Beanie Feldstein, „Booksmart“ şi Emma Thompson, „Late Night“. "



Cât priveşte nominalizările pentru cel mai bun film de animaţie, acestea sunt



“Frozen 2”; “How to Train Your Dragon: The Hidden World”; “The Lion King”; “Missing Link”; “Toy Story 4.”



Premiul pentru cel mai bun scenariu ar putea fi câştigat de unul dintre filmele "Marriage Story", "Parasite", "The Two Popes", "Once upon a time în Hollywood" sau "The Irishman".

Pe 5 ianuarie 2020 va avea loc cea de-a 77-a ediţie a Globurilor de Aur. Gala va fi organizată de Asociaţia presei străine de la Hollywood. Showul va fi moderat de actorul de comedie, Ricky Gervais. În 2019, marele câştigător a fost "Green Book," pentru care s-au oferit trei premii.