A fost alertă maximă la Moscova. VIDEO cu momentul în care o dronă ucraineană lovește o clădire de birouri din Moscova

Trei drone ucrainene au lovit capitala Rusiei, pentru a patra oară într-o lună. Au avariat o clădire și au dus la închiderea temporară a aeroportul Internaţional Vnukovo. În mediul online au apărut videoclipuri filmate de cătețeni ruși cu momentul în care o dronă lovește o clădire de birouri din centrul Moscovei.

???? Moscow under attack: A drone can be heard flying into a building resulting in a massive explosion this morning.

'Moscow City' is a very high-end business district just 2.8 miles from the Kremlin. (4.5km) Multiple drone strikes reported. pic.twitter.com/hPduDET75M