A fost aleasă Miss Moldova 2019: Cum arată cea mai frumoasă moldoveancă (FOTO)

Cea mai frumoasă moldoveancă a fost desemnată aseară în cadrul concursului Miss Moldova 2019. Titlul mult râvnit l-a obținut Elizaveta Kuznețova, o tânără de 19 ani, din Tiraspol. Ea a concurat cu alte 27 de domnișoare cu vârste între 15 și 24 de ani.



Frumoasa tânără a primit coroana din mâinile câștigătoarei de anul trecut, Tamara Zarețkaia.



„Sunt foarte fericită. Nu pot să cred că am câștigat. A fost obositor, dar vreau să le mulțumesc tuturor pentru susținere”, a spus câştigătoarea câștigătoarea Miss Moldova 2019, Elizaveta Kuzneţova.

În acest an, concursul a avut patru câştigătoare, în loc de trei cum a fost până acum. Titlul de vice Miss l-au obținut trei concurente.



„Sunt foarte emoționată sincer, dar bucuroasă, da nu a fost ușor”, a spus vice Miss, Veronica Gojan.



„Eu nu văd o deosebire între fete deoarece suntem 28 de fete, fiecare este frumoasă în felul său și nu aș putea face o deosebire”, a spus vice Miss, Felicia Ursan.



Daniela Marin, cea care a fost Miss Moldova în 2016, s-a numărat printre membrii juriului. Ea spune că a apreciat participantele după naturaleţea lor.



„Totuși cea mai frumoasă se deosebește prin carisma ei, prin energia care o emană și totuși prin zâmbetul ăsta naiv care atât de multă importanță are. În cazul meu a fost la fel, mai apoi juriul mi-a zis că „ Daniela pentru zâmbetul tău de copil de 16 ani, ai cucerit toată lumea”, a spus membra a juriului, Miss Moldova 2016, Daniela Marin.



Cele mai mari emoții le-au trăit părinții tinerelor, care au venit să le susţină.



„Pe toate le-am susținut îndeosebi pe copilul meu.”



Potrivit organizatorilor, în acest an au participat mai multe concurente.



"De regulă dacă erau de la 18, maxim 24 acum avem 28. Fetele au muncit foarte mult pentru a se prezenta, pentru a face video-ul pentru proba sport, proba costumului de baie, adică pe o perioadă scurtă de timp timp de 2 săptămâni au făcut minuni", a spus organizatorul, Maria Morari.



Câştigătoarea s-a ales cu un apartament din partea unuia dintre sponsori. Totodată, ea ne va reprezenta ţara la cea mai importantă competiţie internaţională de frumuseţe Miss World 2019.