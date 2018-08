A FI SAU A NU FI "TRICOLOR": Pavel Ciobanu va încerca să-l ademenească pe Postolache

foto: PUBLIKA.MD

Atacantul moldovean Virgiliu Postolachi nu a dat curs, deocamdată, convocării la echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova pentru primele două meciuri din Liga Naţiunilor, cele cu Luxemburg şi Belarus. Jucătorul legitimat la Paris Saint-Germain este, însă, aşteptat în rândul ”tricolorilor” cu braţele deschise. În acest sens preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Pavel Ciobanu, este predispus să meargă personal să-l convingă pe Virgiliu.



"Eu am vorbit cu tatăl lui, cu domnul Oleg, şi am convenit că o să fac o deplasare la Paris, la o cafea. Desigur că pentru selecţionata Moldovei el este foarte util, pentru că nu avem atacanţi. În Franţa sunt mulţi începând cu Benzema. Mai departe trebuie să aleagă familia Postolachi, dar noi ducem tratative. Am vorbit. Şi când am jucat în Franţa meciuri amicale, atunci vicepreşedintele Federaţiei l-a ajutat cu perfectarea buletinului. Totodată, nu poţi să-l tragi cu funia, să-l impui să joace. Familia Postolachi trebuie să facă pasul şi alegerea lor", a spus preşedintele FMF, Pavel Ciobanu.



Recent, jurnaliştii de peste Prut au scris că Virgiliu Postolachi şi-a perfectat deja paşaportul românesc şi că prezența sa printre ”tricolorii” conduși de Cosmin Contra este doar o chestiune. Pavel Ciobanu susţine, însă, că acest scenariu este unul de domeniul fantasticului, deoarece această mutare ar încălca flagrant regulile de legitimare ale FIFA.



"Postolachi, conform regulilor FIFA, poate juca doar pentru naţionala Franţei sau cea a Moldovei. El s-a întâlnit cu fraţii noştri de la Federaţia din România. Nu ştiu ce au vorbit, dar mai spun încă o dată că nu au nici o şansă. El nu a trăit nici o zi în România. Dacă bunicii erau născuţi în România, nu exista nicio întrebare, dar toţi sunt născuţi în Moldova după anul 1940. Nu ştiu ce poate să se întâmple ca să fie încălcate regulile ca să joace la naţionala României. El poate juca doar pentru Franţa, că a locuit acolo de la trei ani, şi pentru Moldova, pentru că s-a născut aici", a spus preşedintele FMF, Pavel Ciobanu.



În acelaşi timp, Ciobanu spune că Virgiliu Postolachi ar fi o achiziţie de lux pentru selecţionata Moldovei.



"Are toate condiţiile. La antrenamente nu l-am văzut, dar statura impunătoare şi restul calităţilor, dar şi golul pe care toată lumea l-a văzut în meciul cu Atletico Madrid, a arătat că el are potenţial foarte puternic. Mai departe, cum o să-l folosească, depinde doar de el", a spus preşedintele FMF, Pavel Ciobanu.



Virgiliu Postolachi are 18 ani și a ajuns la PSG în 2013. De atunci, a fost o prezenţă constantă în loturile de copii şi juniori ale clubului francez. La începutul lunii iulie a semnat primul contract profesionist cu Paris Saint Germain, însă, deocamdată, nu a debutat într-un meci oficial în componenţa campioanei Franţei.