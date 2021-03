A făcut tărăboi într-un magazin. Isprava unui bărbat revoltat de calitatea proastă a fructelor (VIDEO)

"Ce fel de poamă este asta, mărunţică? O arunc eu. Iată eu o arunc. Ce este cu poama asta? Ce-i cu bătaia asta de joc? Asta e bătaie de joc.""Ce struguri frumoşi stau pe la frigidere, măşcată şi frumoasă. Struguri din Africa de Sud, de 65 de lei stă aici. Nu, nu staţi astea-s prune din Africa de Sud. Vedeţi? Ia vino încoa domnişoară, vino încoace, vino la mine aici.""- Domnule poliţist eu am făcut-o.- Bună seara.- Bună seara.-Asta se numeşte protejarea pieţei interne. Poama noastră moldovenească stricată şi pusă în vitrină. - Bine. Prezentaţi-vă. - Mergem la sectorul de poliţie. - Prezentaţi-vă dumneavostră.""-Domnule, iată aici este şi moldovenească.- Este şi moldovenească, bun. Copilo ce eşti tu. Te finanţează şi pe tine mă-ta şi umblaţi cu paiele în cap."Ulterior, oamenii legii l-au citat pe individ în data de 9 martie. Ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune ce riscă făptaşul. Am expediat o solicitare şi reprezentanţilor reţelei de supermarketuri ca să aflăm care sunt pagubele cauzate de bărbat şi dacă vreun angajat a avut de suferit, dar, deocamdată, nu am primit niciun răspuns.