A făcut senzație la Coach Core Awards. Meghan Markle a jucat baschet pe tocuri (VIDEO)

Ducesa de Sussex a făcut senzație la Coach Core Awards, evenimentul la care a participat luni alături de soțul ei. Deși purta pantofi cu toc, ea a jucat baschet fără probleme.

Îmbrăcată într-un top Oscar de la Renta și pantaloni Altuzarra, Meghan a demonstrat că, pe lângă calitățile pe care știm cu toții, posedă și abilitați sportive, potrivit harpersbazaar.com, citează libertatea.ro.

Sub privirile încântate a lui Harry, fosta actriță a arătat câteva mișcări de baschet. După demonstrație, prințul și-a luat mândru soția în brațe.

Pe lângă cuvintele de laudă la adresa talentelor multiple pe care le deține Meghan, au existat și unele voci care susțin în continuare că ducesa ar fi gravidă. De data aceasta, zvonurile au pornit de la bluza cu peplum pe care ea a purtat-o cu această ocazie.

Zvonurile că Meghan este gravidă au început să circule la începutul lui septembrie, când ea a ales să poarte la un eveniment o rochie destul de largă.

The Duke and Duchess of Sussex have arrived at @lborouniversity for the @WeAreCoachCore Awards.

This is Meghan’s second time at a #CoachCore event after she and Harry visited a programme in Nottingham last October. pic.twitter.com/XijIXfEMN2 — Omid Scobie (@scobie) September 24, 2018

We’re here at the @LboroSport netball centre with Prince Harry and Duchess Meghan as they meet some of the @WeAreCoachCore apprentices as they take part in drills and team games.

The couple currently taking part in a netball masterclass!???? pic.twitter.com/hFTngxDpzy — Omid Scobie (@scobie) September 24, 2018

The Sussexes are clearly enjoying the masterclass with England netballer Eboni Beckford-Chambers! pic.twitter.com/3nPCfkAKd5 — Omid Scobie (@scobie) September 24, 2018