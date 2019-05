A FĂCUT RAVAGII ÎN COREEA. Aliona Martiniuc a fost vedeta echipei GS Caltex Seul

Jucătoarea de volei din Republica Moldova, Aliona Martiniuc a revenit cu experienţă şi impresii de neuitat din Coreea de Sud.

Sportiva în vârstă de 27 de ani a jucat un sezon la echipa GS Caltex Seul şi a fost una dintre vedetele campionatului.

Martiniuc şi-a ajutat formaţia să încheie competiţia pe locul 3.



" A fost foarte dificil, dar şi vesel, interesant, deoarece e o experienţă pe care nu mai găseşti nicăieri, doar în Asia. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns acolo, am trecut această şcoală", a spus ALIONA MARTINIUC, voleibalistă.



Aliona Martiniuc a rămas mulţumită de nivelul înalt al Campionatului Coreei de Sud, dar şi de atmosfera superbă de la meciuri.



" Suporterii te susţin în orice situaţie. Ai pierdut sau nu, sunt mereu alături de tine. Eşti vedetă pentru ei. Desigur şi echipa te susţine. Îmi place că fetele nu se lasă bătute niciodată", a spus ALIONA MARTINIUC, voleibalistă.



Aliona spune că de multe ori a fost întrebată unde se află Republica Moldova.



" Unii confundau Moldova cu Maldive. A fost ceva inedit. Se apropiau şi mă întrebau dacă sunt din Maldive. Eu răspundeam: Da. Am pielea albă, sunt înaltă, sunt din Maldive, desigur",a spus ALIONA MARTINIUC, voleibalistă.



Şi dacă moldoveanca a îndrăgit voleiul din Coreea de Sud, atunci cu mâncarea a avut dificultăţi.



" Îmi plac dulciurile coreene, însă nu pot spune că ador mâncarea lor, deoarece este foarte iute. Ei o iubesc, mănâncă cu poftă, dar eu mai mult prefer bucătăria europeană", a spus ALIONA MARTINIUC, voleibalistă.



Aliona Martiniuc a început să joace volei la vârsta de 12 ani în oraşul de baştină Rîbniţa, iar apoi a ajuns la Speranţa Chişinău. De la 22 de ani, ea a plecat în străinătate şi a jucat pentru numeroase echipe din România, Turcia şi Polonia. Acum, agentul voleibalistei îi caută un club nou.