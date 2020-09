A "emigrat" şi roua din Moldova. Cum se explică fenomenul

"Din cauză că nu-s precipitaţii, putem observa în fiecare dimineaţă că nu avem niciun pic de rouă. Merele, de exemplu, aveau o culoare roşie aprinsă până acum nu mai sunt aşa", a spus agronomul din oraşul Soroca, Tudor Zabulica."Acest fenomen a mai fost, să nu avem precipitaţii şi respectiv rouă, dar ca în acest an nu a fost niciodată. Cum organismul uman are nevoie să respire, aşa şi pomul. Iar dacă nu se formează rouă, totul se pierde, nici fructul, nici culoarea nu mai sunt", a menționat agronomul din oraşul Soroca, Tudor Zabulica."Pe tot teritoriul ţării se poate întâmpla ca să nu fie rouă, deoarece vremea este caldă, iar atât ziua cât şi noaptea temperaturile sunt destul de ridicate. Nopţile noastre se întâmplă să fie unele tropicale, din acest motiv, temperaturile nu scad atât de mult ca să se formeze roua", a spus şeful direcţiei de Prognoze Meteorologice, Ghenadie Roșca."Este foarte uscat aerul. Roua se formează în rezultatul condensării vaporilor care sunt în atmosferă. Ca să fie vapori în aer, trebuie să aibă de unde se evapora, dar dacă pământul e uscat aproape un pentru, n-are de unde", a spus şeful de laborator la Institutul de Ecologie, Constantin Bulimaga.În acest an, Moldova s-a confruntat cu o secetă severă. Din această cauză, mai multe culturi agricole printre care: grâul, porumbul sau floarea-soarelui, care au fost compromise. Cel mai afectate au fost raionale din sud şi din centru.