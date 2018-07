A doua semfinală a Campionatului Mondial de fotbal. Vor juca Croaţia şi Anglia

În această seară se va disputa cea de-a doua semfinală a Campionatului Mondial de fotbal dintre Croaţia şi Anglia. Meciul va avea loc pe legendarul stadion "Lujniki" din Moscova şi va începe de la ora 21:00.

Croaţia a defilat în Grupa D, reuşind trei victorii la rând în partidele cu Nigeria, Argentina şi Islanda.

În faza eliminatorie, elevii lui Zlatko Dalic s-au impus succesiv în urma loviturilor de departajare în faţa Danemarcei şi Rusiei.



"Naţionala Croației are în lot atât jucători experimentați, cât şi fotbalişti tineri. Cred că șansele sunt egale înainte meciului, deoarece ambele echipe au meritat să ajungă în semifinale", a declarat Mario Mandzukic, atacant naţionala Croaţiei.



Anglia s-a clasat pe locul secund în Grupa G. În optimile de finală englezii au învins Columbia la loviturile de departajare, iar în "sferturi" au eliminat Suedia.



"Consider că avem șanse bune. Trebuie să continuăm parcursul reuşit şi să câştigăm. Înaintea turneului final am declarat că nu vom pleca de aici fără trofeul Cupei Mondiale.Vom depune tot efortul pentru a câştiga", a precizat Ashley Young, fundaş reprezentativa Angliei.



Croaţia a ajuns în semifinale Cupei Mondiale în premieră din 1998, iar Anglia va juca în penultimul act al celui mai important turneu de fotbal după o pauză de 28 de ani.