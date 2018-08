A doua înfrângere pentru echipa națională de volei masculin a Republicii Moldova. De cine au fost învinşi

Embed:

Echipa națională de volei masculin a Republicii Moldova a suferit a doua înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2019. Tricolorii au fost învinși pe teren propriu de Slovacia, scor 1-3. Discipolii lui Artur Romașcan au pierdut clar primul set cu 14-25, dar și-l-au adjudecat pe cel de-al doilea cu 25-22.



Naționala Slovaciei a revenit în joc și s-a impus destul de clar în seturile trei și patru cu 25-20 și, respectiv, 25-18.



"Am comis foarte multe greșeli grave. Am pierdut cu prea multă ușurință prea multe puncte. Slovacii jucau mult mai ușor atunci când aveau avantaj de 2-3 puncte. În setul doi i-am preset și atunci am văzut că nu sunt ei chiar atât de buni", a spus Dumitru Bahov, jucător Moldova.



"Lipsa de experiență și-a spus cuvântul. Slovacia este o echipă foarte valoroasă. Din câte îmi amintesc această echipă a evoluat la toate campionatele europene. Are un lot extrem de interesant. Slovacia este mai puternică, trebuie să recunoaștem acest fapt", a afirmat Artur Romaşcan, antrenor Moldova.



Selecționerul Slovaciei Andrej Kravarik a subliniat că partida disputată pe Futsal Arena FMF a fost una grea pentru discipolii săi.



"Această partidă a fost foarte importantă pentru noi. Dorim să ne calificăm la Campionatul European. Cunoșteam faptul că echipa moldavă a învins Muntenegrul pe teren propriu. Știam că trebuia să ne pregătim bine pentru disputa cu moldovenii", a spus Andrej Kravarik, antrenor Slovacia.



În clasamentul grupei, după trei etape disputate, voleibaliștii moldoveni se află pe locul trei, cu 5 puncte la activ Ai noștri vor susține al patrulea meci în grupă pe 6 septembrie, când vor juca pe teren propriu cu Islanda.