A doua înfrângere consecutivă: Echipa naţională de juniori a fost învinsă de Greci cu 0:1

Echipa națională de juniori până la 17 ani a Republicii Moldova au suferit a doua înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din 2019.



După eșecul din partida cu Belgia, tinerii "tricolorii" au fost învinși și de Grecia cu 0-1. Singurul gol al partidei disputate la Vadul lui Vodă a fost înscris în minutul 25 de Christos Tzolis, când atacantul elen a transformat cu ușurință o lovitură de la 11 metri.

Același Tzolis a marcat din nou în repriza a doua însă golul a fost anulat pe motiv de off-side. După pauză și discipolii lui Alexandru Guzun și-au creat câteva ocazii de gol, însă nu au excelat la faza de finalizare.

"Am avut ocazii nu doar pe finalul meciului, dar și la începutul partidei. Păcat că nu le-am realizat. A fost o dăruire totală din partea băieților. Sunt foarte mulțumit de randamentul lor", Alexandru Guzun, selecționer Moldova U-17.

"Am jucat acasă, trebuia să câștigăm și să ne calificăm în etapa următoare. În prima partidă cu Belgia am jucat bine, dar nu am fost preciși la faza de finalizare, același lucru s-a repetat și azi", a declarat un Daniil Zaporojanu, fundaş U-17.



După acest eșec, echipa noastră a ratat orice șansă de calificare în faza a doua a preliminariilor Campionatului Mondial de anul viitor. La rândul lor, grecii au urcat pe locul doi și au luat o opțiune importantă de calificare.

În celălalt meci al grupei, la Orhei, Belgia a surclasat Letonia cu scorul de 5-0 și a urcat pe primul loc în clasament.