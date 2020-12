A devenit bogată peste noapte. O femeie din Ştefan Vodă a câştigat o jumătate de milion de lei cu ajutorul unui bilet al Loteriei Naţionale

O femeie din raionul Ştefan Vodă a devenit bogată peste noapte după o vizită de rutină la oficiul poştal. Vorbim despre Tamara Voloh, o gospodină din satul Palanca. Ea a câştigat o jumătate de milion de lei cu ajutorul unui bilet al Loteriei Naţionale. Femeia spune că acest câştig a fost o adevărată minune pentru familia ei.

"Eu credeam că este un vis, era incredibil că eu am câştigat banii aceştia, îi spuneam soţului, dar soţul spunea nu-i adevărat, nu-i adevărat. Tare mari emoţii am avut până nu am văzut că da, într-adevăr sunt banii.", a povestit câştigătoarea la Loteria Naţională, Tamara Voloh.

Tamara Voloh are trei copii, dar și trei nepoți, lăsaţi în grija sa de o fiică plecată la muncă peste hotare. O parte din cei 500 de mii de lei câştigaţi au fost investiţi de familia Voloh în reconstrucţia locuinţei. A fost schimbat acoperişul, geamurile şi uşile, iar acum casa este de nerecunoscut.

"Am pus pavajul în ogradă ca să fie şi frumos şi mai comod ca să trecem pe aici. Şi acoperişul casei şi în primul rând aici gardul a fost schimbat şi merge lucru încă mai departe."

Gospodina norocoasă din Palanca se mândreşte acum că are o sufragerie spaţioasă, unde poate să se adune la masă întreaga familie.

"Am făcut canalizarea, am tras încălzirea, am tras gaz, ca noi să avem condiţii bune, dar şi pentru nepoţele. Odaia aceasta din baie am făcut-o de la zero. Podurile le-am făcut de la zero, am făcut nişte uzoare frumoase, soba am renovat-o. Am mai luat o canapea nouă. Odaia pentru a primi oaspeţi am construit-o din nou şi o bucătărie mică."

Cu o altă parte din banii câştigaţi Tamara Voloh vrea să-i ofere soţului un cadou pe patru roţi.

"La 38 de ani de căsnicie, i-am promis anul trecut că o să-şi ia o maşină. Deja acum a început învăţatul şi să de-a la permis.", a spus câştigătoarea la Loteria Naţională, Tamara Voloh.

