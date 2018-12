A declarat că pleacă din sport, după ce a mărturisit că este GRAV BOLNAV. Ce a decis acum Ronald Reigns

Roman Reigns (33 de ani) ar fi decis să revină în ring la mai puțin de două luni după ce a declarat că se luptă, pentru a doua oară în viața sa, cu leucemia.

Reigns, pe numele său adevărat Leati Joseph "Joe" Anoa, s-a aflat zilele trecute la Fort Hood, Texas, acolo unde s-a filmat cea de-a 16-a ediție anuală a show-ului "Tribute to the Troops", produs de compania lui Vince McMahon, un fost mare luptător de wrestling.

Și jurnaliștii de la pwinsider.com susțin că cel poreclit "Big Dog" s-a numărat pe lista celor care trebuiau să fie prezenți la eveniment, în ciuda faptului că nu trece prin momente foarte bune. Cu toate acestea, este neclar dacă Reigns a apărut pe scenă sau a rămas în culise. Cert este că show-ul nu va fi difuzat mai devreme de 20 decembrie 2018.

"Fostul campion mondial al seriei WWE, și unul dintre cei mai buni luptători, Roman Reigns se află în Ft. Hood, Texas astăzi pentru a participa la festivitățile cauzate de Tribute to the Troops. Dacă Reigns apare în emisiunea" Tribute to the Troops ", va fi prima sa apariție în programele WWE de când a anunțat că și-a luat un concediu pe durată nedeterminată pentru a face față unei recurențe a leucemiei", a spus Mike Johnson de la PW Insider.

În luna octombrie a acestui an, Reigns a făcut anunțul care a întristat familia wrestlingului. "Trăiesc cu leucemia de 11 ani și, din păcate, s-a întors! O să fiu nevoit să renunț la centură. Luni de zile, poate chiar un an întreg, m-am prezentat drept Roman Reigns și am spus că voi veni aici în fiecare zi, că voi fi un campion competitiv, că voi fi consistent, că voi fi un cal de luptă - dar toate au fost minciuni. Au fost minciuni pentru că în realitate numele meu este Joe și lupt cu leucemia de 11 ani. Din păcate, boala s-a întors", a fost discursul wrestlerului.

"Nu pot fi campionul competitiv și va trebui să abandonez centura. Nu o să vă mint, o să accept fiecare rugă pe care o veți face pentru mine, dar nu caut empatie, nu vreau să va simțiți prost pentru mine, pentru că eu am speranță”, a adăugat Reigns.