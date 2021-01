A crezut că a scăpat de cancer, dar boala a recidivat. Gabriela Negruță are în continuare nevoie de ajutor financiar

A crezut că a scăpat de cancer, dar boala a recidivat. Este povestea Gabrielei Negruță, o tânără de 18 ani din municipiul Bălți, care a primit iarăşi acelaşi diagnostic, de data aceasta, în stadiu terminal.

Chinul a reînceput în toamna lui 2019. A urmat un tratament îndelungat, iar apoi, în preajma sărbătorilor de iarnă, fata a revenit acasă după o intervenție efectuată în Turcia. Era fericită că va putea să-și trăiască viața așa cum și-o dorea. Starea de sănătate i s-a agravat însă. Gabriela crede că de vină ar fi medicamentele de proastă calitate pe care le-a primit în ţară. Acum îi este greu să se miște și nu are putere nici să țină lingura în mână.



„Avea foarte mari slăbiciuni, nici nu putea mânca singură, de câte ori am vorbit cu ea spunea că se simte foarte obosită și are dureri mari de cap.”, a declarat Malvina Cojocari, colegă de liceu de-a tinerei.



După ce au auzit de starea ei, medicii din Turcia au chemat-o din nou pentru a continua tratamentul. Am încercat să luăm legătura cu ea, dar este atât de slăbită încât nu poate vorbi. Gabriela Negruţă are nevoie de o nouă ședință de chimioterapie și de încă un transplant de celule stem. Suma tratamentului ajunge la peste 100 de mii de euro. Familia, colegii de liceu şi profesorii îi sunt alături în această perioadă și o susțin cum pot.



„Evident că orice viață contează, dar ținem mult la Gabriela pentru că a fost absolventa noastră, a fost una dintre cele mai bune eleve de clasă și mereu responsabilă, mereu disciplinată. De una singură, adică familia în sine nu va avea posibilitatea să se descurce ca să o poată ajuta să supraviețuiască. Aceste intervenții și respectiv să continue să trăiască.”, a declarat Irina Mutruc, diriginta.



Împreună o putem ajuta pe Gabriela să învingă a doua oară cancerul. Cei care doresc să contribuie financiar pot face donații în conturile afișate pe ecran.