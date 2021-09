A creat o afacere de succes cu produse ECO, fără coloranţi sau adaosuri. Povestea antreprenorului Ludmila Castraveț

„- Ea conține nucă, are caise, are prune, iar marginea este făcută dintr-un pistil din prune și soc. Sau poate fi din orice fel de pistil. Tăierea se face ca toate părțile componente să fie bine evidențiate.”, a declarat Ludmila Castraveţ, antreprenor.În scurt timp, numărul produselor a crescut, iar pe lângă prune a ajuns să usuce căpșune, zmeură, pepene galben și chiar roșii cherry și ardei.„Ne-am propus să uscăm și legume. Vrem să facem niște ghiveciuri uscate și niște mirodenii. Aici sunt ardei. Ardeiul dulce care va fi măcinat în combinație cu ierburi, dar va fi și sub formă de paprica. Este foarte aromat. Un produs care are cerere pe piață.”, a relatat antreprenoarea.Preparate din fructe ecologice, fără zahăr, coloranți sau alte adaosuri, bunătățile Ludmilei sunt la mare căutare la târgurile din Capitală.„- Toate produsele noastre se vând bine, dar un produs care deja a intrat în top este produsul împrumutat de la georgieni, "ciucihela". O mărgea făcută din nuci pe ață, înglobat în sucul de poamă împreună cu sucul de rodie.”, a precizat Ludmila Castraveț.Ludmila spune că își dorește ca proiectul ei să aibă continuitate. De asta s-a angajat la Centrul de excelență în viticultură și vinificație din Chișinău și îi învață pe studenți secretele preparării celor mai sănătoase delicii, dar și cum își pot dezvolta o afacere.