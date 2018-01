A comis 81 de omoruri. Un fost poliţist ar putea deveni cel mai mare ucigaş în serie din istoria Rusiei. DETALII ÎNSPĂIMÂNTĂTOARE

Un fost poliţist ar putea deveni cel mai mare ucigaş în serie din istoria Rusiei. Mihail Popkov a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru că a omorât 22 de femei, în regiunea Irkutsk, iar după şase ani a recunoscut că a mai comis alte 59 de omoruri.

Ucigaşul a mers cu anchetatorii la locurile în care a comis crimele şi a povestit cu lux de amănunte cum a ucis femeile:



"- Am adus aici două femei necunoscute şi le-am ucis.

- Nu ţineţi minte cum le chema?

- Nu. Le-am recunoscut după fotografii".



De regulă, victimele erau femei în stare de ebrietate sau care duceau un mod de viaţă imoral, în opinia asasinului. El le omora cu toporul sau ciocanul:



"- Cu mâinele şi picioarele se apărau?

- Dacă a încercat să facă asta înseamnă că pe mâini trebuie să aibă răni".



La audieri au fost prezente şi rudele câtorva dintre fetele ucise:



"Mi-a fost ucisă fiica. Am rămas cu doi nepoţi. S-a întâmplat în urmă cu 17 ani, scuzaţi-mă, nu pot continua".



Două femei au reuşit să supravieţuiască atacurilor lui Mihail Popkov.



"M-am trezit atunci când a încercat să mă scoată din maşină. Am înţeles că vrea să mă ucidă. M-am ridicat imediat, mi-am scos pantofii şi am început să fug, dar n-am reuşit. M-a lovit puternic în cap. M-am gândit că mă va ucide, dar am fost salvată", a precizat o victimă.



Un poliţist, fost coleg de serviciu cu Popkov, susţine că criminalul a investigat una dintre crimele pe care singur a săvârşit-o.



"El a urcat victima în maşină şi în apropiere de gară a ucis-o. Dimineaţa, Popkov, împreună cu grupul operativ, s-a dus să identifice victima pe care a ucis-o cu aproximativ două ore în urmă", a declarat Dmitri Hmâlovski, fost coleg de serviciu cu Popkov.



Vecinii fostului poliţist spun că nu şi-au putut imagina că el ar putea fi în stare să săvârşească astfel de crime:"Mişa? Nu pot să cred. Simt că îmi voi pierde cunoştinţa. Este un familist bun. Are soţie şi o fiică. "



Psihologii cred că asasinul a săvârşit atât de multe omoruri pentru a deveni renumit.



"Potrivit concluziilor experţilor, individul nu suferă de nicio boală şi nici nu a suferit vreodată", a explicat Evghenii Karcevskii, anchetator în regiunea Irkutsk.



Mihai Popkov susţine însă că a omorât femeile pentru că duceau un mod de viaţă imoral. El spune că prin această modalitate a curăţat oraşul său de tinere needucate. Cele peste 80 de crime, asasinul le-a săvârşit între anii 1992 şi 2010. Victimele aveau între 16 şi 40 de ani.