A câștigat 60 de milioane de dolari la loterie, după ce a folosit numerele pe care soțul ei le-a visat în urmă cu 20 de ani. Este vorba de o femeie din Canada, în vârstă de 57 de ani, care a jucat aceleaşi cifre în ultimele două decenii și, în cele din urmă, a dat lovitura.

"La început am fost extrem de fericită, pe urmă am început să plâng şi să râd, în acelaşi timp. Nu puteam să cred ce mi se întâmplă. Am plâns foarte mult", a declarat Deng Pravatoudom, câştigătoarea jackpotului.



Femeia a venit în Canada din Laos, în 1980, alături de cei 14 frați ai săi. Aceasta le-a mărturisit jurnaliștilor că are de gând să cumpere o casă și să-și plătească toate facturile restante. În timpul pandemiei, canadiana a rămas fără loc de muncă, iar câştigul a venit în cel mai potrivit moment. De asemenea, femeia visează să călătorească cu banii rămași. Și-ar dori să viziteze Texas, Hawaii și Europa, dar şi să ajungă în ţara sa de baştină.