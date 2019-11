A ALES SĂ LUCREZE ACASĂ. O tânără s-a întors îl localitatea natală pentru a fi medic

În acest an, aproape 100 de absolvenţi ai Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au început să lucreze în instituțiile medicale din ţară. Un exemplu este și o absolventă originară din satul Tomai, raionul Leova, care a insistat să fie repartizată în satul ei de baștină. Potrivit ei, deja de două decenii în localitate nu există un medic de familie, iar ea și-a dorit ca cei peste 3200 de localnici să beneficieze de servicii medicale.



”M-am dus la Universitatea de Medicină cu gândul de a reveni și timp de nouă ani de studenție nu mi s-a schimbat această părere. Acasă pentru mine este liniștea sufletească. Nu mă simt nicăieri mai bine ca aici”, a spus Olga Ciobanu, medic de familie.



Olga Ciobanu spune că a ales medicina, pentru că și-a dorit să pășească pe urmele mamei sale. În acest an, ea a absolvit universitatea, iar din octombrie activează în calitate de medic de familie la Centrul de Sănătate din Tomai. Peste o lună, tânăra specialistă trebuie să aducă pe lume un băiețel. Olga spune că nu se va reține mult timp în concediul de maternitate, deoarece o așteaptă pacienții care au nevoie de ajutorul ei.



”Jumătate de an făceam practica în raioane, jumătate teorie în baze clinice din Chișinău. Atunci prima dată am venit. Mi-a plăcut. Am făcut cunoștință cu lumea, cu toate că sunt din sat, dar am cunoscut oamenii din punct de vedere ca pacienți”, a zis Olga Ciobanu, medic de familie.



Femeia spune că este mândră că a ales să activeze în localitatea sa de baștină, dar îi pare foarte rău de condițiile în care este nevoită să muncească.



”Ar fi de dorit ca măcar cât de cât să fim și noi la un nivel normal de condiții de muncă cât de cât satisfăcătoare. Apă curgătoare, încălzire, să fie curat, îngrijit, ca pacienții să nu înghețe pe coridor iarna cât stau în rând”, a spus Olga Ciobanu, medic de familie.



La Centrul de Sănătate din Tomai mai activează trei asistente medicale şi una comunitară. Olga împarte acelaşi cabinet cu mama sa.



”Sunt foarte mândră, foarte mândră și aș vrea ca orice mamă de pe pământ să se mândrească cu așa copii. Eu m-am bucurat că vine la Tomai, că o să avem și noi medicul nostru, sincer vă spun. Ne-am bucurat foarte mult, pentru că la noi e foarte multă lume bolnavă”, a declarat Lidia Potîngă, asistentă superioară.



Localnicii sunt foarte bucuroși că în sfârșit au și ei un medic de familie. Aceștia spun că, timp de 20 de ani, au fost nevoiți să meargă la spitalul raional sau așteptau ziua de sâmbătă, atunci când în sat venea un medic din Leova.



”Cred că Dumnezeu i-a dat așa un cuget să vină la țară, că e foarte greu și la țară. Să fie sănătoasă, să nască și să se întoarcă înapoi, să ne fie medicul nostru ca o mamă a noastră. E o fetiță foarte bună, noi suntem bucuroși.”



Potrivit Ministerului Sănătății, în acest an, 96 din cei 165 de absolvenţi ai Universităţii de Medicină, care au fost repartizați în instituțiile din ţară, au mers să activeze în sate şi oraşe. Alți 31 de specialişti au refuzat angajarea, iar 36, care şi-au făcut studiile prin contract, îşi vor găsi singuri un loc de muncă. Prima etapă de repartizare s-a desfășurat în luna octombrie. Cea dea doua etapă se va desfăşura în decembrie 2019.

Tinerii specialiști primesc o indemnizație unică de 45 de mii de lei, iar alocația asistenților medicali este de 36 de mii de lei.