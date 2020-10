A ajuns un feneomen și este cea mai urmărită moldoveancă pe Instagram. Iuliana Beregoi, emoționată până la lacrimi. (VIDEO)

Interpreta Iuliana Beregoi, originară din Republica Moldova, este milionară pe Instagram.



Vedeta a fost copleșită de emoții și cu acestă ocazie a împărtășit bucuria cu comunitatea sa. Cu această ocazie, familia Iulianei a organizat o petrecere-surpriză la un restaurant din raionul Orhei.



Tânăra interpretă a ținut să mulțumească tuturor prietenilor, familiei, și nu în ultimul rând fanilor care au ajutat-o să realizeze această performanță.



„Ma uit la telefon, plâng și nu-mi vine să cred că e adevărat. Împreună cu voi am ajuns la 1 milion de urmăritori pe Instagram. Am cele mai mari emoții și nu pot să descriu cât de mult vă iubesc. Voi sunteți tot ce am mai de preț. Visele chiar devin realitate, să știți. Trebuie doar să crezi!”, spune Iuliana.

Printre moldovenii care au ajuns să fie atât de apreciați pe Instagram se numără interpretul Dan Bălan și fotograful Iurie Belegurschi.