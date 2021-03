A 78-a ediție a galei de decernare a Globurilor de Aur. Lista completă a premiilor acordate

Cea de-a 78-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur s-a desfăşurat duminică seara în format virtual. Evenimentul, difuzat în direct din New York şi Los Angeles, a fost prezentat pentru a patra oară de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler.

Premiul pentru regia filmului "Nomadland" a mers la Chloe Zhao. La această categorie au concurat David Fincher cu producția "Mank", dar și Aaron Sorkin cu pelicola "The Trial of the Chicago 7".

Filmul "Nomadland" prezintă povestea unei femei de 60 de ani, care devine un "nomad al zilelor noastre". Rămasă fără serviciu, ea porneşte într-o călătorie cu camioneta pe care şi-a transformat-o într-o locuinţă mobilă.

”Borat-2” a fost recunoscut drept cea mai bună comedie, iar Sasha Baron Cohen a luat premiul pentru cel mai bun rol de comedie.

''The Crown'' a câştigat patru trofee - inclusiv la categoria "cel mai bun serial dramă", iar "The Queen's Gambit" s-a impus la categoria "cel mai bun mini serial", "Schitt's Creek" a fost desemnată drept cea mai bună comedie în episoade.

Lista completă a premiilor decernate

Cel mai bun film - dramă: "Nomadland"



Cel mai bun film - comedie/musical: "Borat Subsequent Moviefilm"



Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")



Cel mai bun actor într-un film-dramă: Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")



Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")



Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")



Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rosamund Pike ("I Care a Lot")



Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and The Black Messiah")



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jodie Foster ("The Mauritanian")



Cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV - "The Queen's Gambit"



Cel mai bun serial-comedie/musical - "Schitt's Creek"



Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă - Emma Corrin



Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie-musical - Catherine O'Hara



Cel mai bun scenariu: Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")



Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste ("Soul")



Cel mai bun cântec original: "Io Si", interpretat de Laura Pausini în filmul "The Life Ahead"



Cel mai bun film străin: "Minari" (SUA)



Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul"



Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jane Fonda.

Globurile de Aur sunt oferite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood și sunt considerate un indicator al câștigătorilor premiilor Oscar.