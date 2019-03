A 14-a ediţie a seminarului internaţional de goju-ryu de la Chişinău a strâns un număr record de karateka.

Aproape 50 de instructori din Republica Moldova, România, Ucraina şi Kazahstan şi-au perfecționat abilitățile și au învățat tehnici noi de la renumitul maestru Victor Panasiuc, deţinător al 7 Dan.



"Am pus accentul pe implementarea tehnicilor de autoapărare într-o luptă adevărată. Consider că asociaţia noastră are succes, deoarece numărul elevilor creşte. Cred că la anul vom fi nevoiţi să arendăm altă sală, deoarece aici nu încap toţi doritorii de a fi prezenţi la seminar", a afirmat Victor Panasiuc, deţinător al 7 Dan.



Lecţiile au fost predate antrenorilor, care au lucrat câte 4-5 ore în fiecare dintre cele 3 zile de master-class.



"Bineînţeles, totul depinde de pregătirea instructorilor. Mulţi instructori sunt din diferite ţări şi au brâuri negri. Asta dă dovadă că instructorii cu brâuri negri au trecut prin multe pentru a ajunge la acest nivel", a spus Vladimir Chiriţa, deţinător al 2 Dan.



"Seminarul este foarte concentrat. Am învăţat mult lucruri. Am aflat şi am repetat detaliile, care contează cel mai mult în artele marţiale", a afirmat Adrian Gavrilescu, instructor din România.



"Sensei Victor Panasiuc a vizitat Polonia de mai multe ori. Când am văzut abilităţile lui în goju-ryu, dar înţelegerea acestui stil de luptă japonez, am decis să vin la seminar", a spus Rafal Sanecki, instructor din Polonia.



Kazahul Bulat Kurmangaliev a participat în premieră la seminarul condus de de preşedintele asociaţiei naţionale de goju-ryu.



"Am auzit doar cuvinte frumoase despre el. Victor Panasiuc oferă multe interviuri şi mediatizează activitatea lui. Aflându-mă la acest seminar, mă uit la lucrurile cunoscute dintr-un alt unghi", a afirmat sportivul de origine kazahă.



Maestrul Victor Panasiuc este cunoscut drept un adept al metodelor tradiţionale de practică a stilului Goju-Ryu. Acesta practică arte marţiale de peste 30 de ani.



El organizează anual seminare internaţionale la Chişinău, însă este şi invitat la diverse evenimente de acest gen în străinătate.



Goju-ryu este unul din cele patru mari stiluri de karate care își au originea pe insula japoneză Okinawa.

Acest stil unește tehnici dure cu tehnici și mișcări moi, dar şi evaziuni moi cu atacuri dure.