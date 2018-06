Aproximativ 900 de tineri antreprenori au primit granturi în cadrul programelor IFAD, finanțate de Guvernul Danemarcei. În total, au fost acordate mai mult de nouă milioane de dolari. 70 de antreprenori de succes au fost premiați în cadrul unui eveniment solemn.



Eugen Lozovanu în vârstă de 30 de ani deţine o livadă de prune pe cinci hectare. Tânărul a primit 300 de mii lei, din care 120 de mii sub formă de grant. Cu acești bani, el şi-a modernizat depozitul frigorific.



Antreprenorul planifică să-şi extindă afacerea.



"Volumul de productie s-a mărit, pentru că livada atunci avea 7 ani acum deja plus 7 - 14 ani", a spus Eugen Lozovanu, antreprenor.



Şi alţi beneficiari ai programelor IFAD au reuşit să-şi extindă afacerile şi au creat noi locuri de muncă:



"Am cumpărat un excavator nou-nouţ. Mă ajută la lucrări de terasament, la săpături, la canaluri. A costat 640 de mii de lei".



"Am beneficiat de 120 de mii grant, iar suma proiectului integral a fost de 550 de mii. Am procurat un tractor care ne dezvoltă afacerea în domeniul agriculturii", a precizat Elena Burlacu, manager Departamentul creditare la IFAD.



"În cadrul a două proiecte IFAD 5 şi IFAD 6 au fost au fost finanţaţi circa 900 de tineri antreprenori. Granturi în mărime de 40 la sută pentru dezvoltarea activităţilor din zona rurală."

În acest an, cinci la sută din fondul de subvenții în agricultură în valoare de 900 de milioane de lei vor fi acordate tinerilor fermieri.



"Ce înseamnă cinci procente? Parcă pare o cifră mică. Acestea sunt 45 de milioane şi din acestea 45 de milioane care sunt alocate tineretul a avut posibilitatea să vină să primească de la stat 65% şi 35% este acordul lor personal", a punctat Liviu Volconovici, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



Programele IFAD sunt implementate în Moldova din 2011.