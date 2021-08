89 de copii din 10 centre de plasament temporar din ţară au parte de o mini-vacanţă la o tabără de odihnă de pe teritoriul şcolii internat din satul Cărpineni, raionul Hînceşti. Copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani, au ocazia să participe la ateliere de teatru sau ceramică, să înveţe să gătească, să coase haine, să studieze limba engleză şi să se distreze împreună.După ce timp de doi ani nu au fost în alte tabere din cauza pandemiei, copii se bucură acum din plin de timpul petrecut împreună şi că au ocazia să înveţe şi lucruri noi.''Am făcut diferite activităţi, ne-am jucat, am dormit, e foarte vesel. Mie îmi place să gătesc, ieri am făcut îngheţată din ciocolată. ''''M-am jucat cu băieţii, m-am jucat cu mingea. ''''La bucătărie am învăţat cum să gătesc biscuiţi, nişte munţi de ciocolată, chec de ciocolată. Mi-e greu să plec de aici, m-am împrietenit cu mulţi şi o să-mi fie dor.''Atelierul de ceramică este unul dintre cele mai populare în rândul copiilor, care vor să învețe să modeleze diferite obiecte.''Aceasta e un vas în care se pune sare, iar acesta e un ulcior, acesta e un coş, iar aceasta e o farfurie.''Copiii mai mari au ocazia să ajute şi în bucătărie, iar pentru asta primesc un salariu de 1650 de lei. Adrian are 16 ani şi povesteşte că îşi doreşte să ajungă bucătar, așa că îi place să ajute la gătit.''Noi ne ocupăm cu mâncarea, cu carnea, legumele, pregătim tot. E foarte bine aici, descoperim reţete noi, descoperim unele ingrediente pe care nu le ştiam. - Cât timp petreci aici? - 2 ore dimineaţa, 2 ore la amiază şi două ore seara. ''Educatorii din tabără au avut grijă ca celor mici să nu le lipsească nimic şi să se bucure din plin de momentele petrecute împreună.VICTORIA CULIŞ educator:''Singuri vedeţi rezultatul, sunt foarte mulţumiţi, nu vor să plece. Mâine vor fi lacrimi spun că nu vor să plece, aici le place, mănâncă gustos, şi noi avem o atitudine bună faţă de ei. ''Tabăra a fost organizată la iniţiativa celor de la fundația ''Open Gates Moldova''.OLGA LEVIŢCAIA, preşedinte '' Open Gates Moldova '':''Avem 6 cercuri de desen, dansuri, ceramică, baschet. Seara avem cină americană şi moldovenească. Evenimentele sunt diferite, facem dezbateri şi jocuri, discotecă şi de toate. ''Tabăra a fost deschisă în 30 iulie cu ajutorul unui grant oferit de Departamentul de Stat al SUA.