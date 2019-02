80 la sută din medicamentele compensate sunt produse în ţări europene. Autorităţile vor să combată mitul precum că preparatele oferite gratuit sau parţial acoperite de stat nu sunt de calitate.

Agenţia Medicamentului afirmă că toate medicamentele de pe piaţă, inclusiv cele autohtone, trec un control minuţios.

"Toate medicamentele fabricate în Republica Moldova cât şi cele de import sunt supuse obligator controlului calităţii. Sunt produse conform regulilor GMP, adică reguli de bună practică de fabricaţie. Nişte cerinţe ce impun asigurarea calităţii medicamentelor."



După ce, din 1 februarie, lista medicamentele compensate în totalitate a fost extinsă, tot mai mulţi moldoveni cer în farmacii preparatele oferite gratuit.



"Luaţi 100 de pastile. Acesta este compensat parţia, iar acesta este oferit gratuit."



Ana Bociu are 81 de ani şi spune că de când a început să beneficieze de medicamente compensate are mai multă grijă de sănătatea ei.



"Iată aici în pungă am medicamente gratuite. Dacă plătesc pentru pentru medicamentele care costă 73, dar am plătit doar 30 este un pic de diferenţă. - Până acum cum v-aţi descurcat?- Foarte greu. Nici nu prea le cumpăram. Luam, dar nu de toate, că nu aveam bani", a spus beneficarul medicamentelor compensate, Ana Bociu.



"Mai mult se compensează din grupa astmului bronşic. Vorbim de substanţa fluticazon care era în jur de 173 până la 600 de lei. Acum este gratis. Din grupa cardiovasculare este perendoprilul care tot era în jur de 150, 200 de lei. Vin deja, sunt informaţi, au liste", a spus farmacistul Anna Spinei.



Lista medicamentelor compensate include aproape 150 de denumiri internaţionale.