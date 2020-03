8 martie în spatele gratiilor. Dorinţele deţinutelor de la Penitenciarul Rusca, de Ziua Internaţională a Femeii

Îşi plătesc greşelile cu ani din viaţă. Câteva sute de femei învaţă zilnic ce înseamnă responsabilitatea, disciplina, munca, şi chiar ziua de 8 martie. Vorbim despre deținutele de la Penitenciarul Rusca, care spun că singura lor dorinţă de Ziua Internaţională a Femeilor este să fie din nou la libertate.

Ludmila Revin are 55 de ani, însă puşcăria şi-a lăsat amprenta pe chipul ei. De 14 ani, ea se află după gratii, unde îşi ispăşeşte pedeapsa pentru omorul tatălui său. Cu toate acestea, femeia spune că nu este vinovată şi îşi doreşte să înceapă o nouă viaţă.

- Nimeni nu vine la mine. Nu am pe nimeni, eu singurică am rămas. Toate rudele mele au murit şi n-am pe nimeni. Vreau s-o văd pe mama Maria şi pe băiat.

- Vreţi să vină copilul la dumneavoastră?

- Da, a spus deţinuta, Ludmila Revin.

Aceeaşi soartă are şi Galina Ţarălungă. Femeia şi-a ucis soţul cu care a trăit mai mult de jumătate din viaţă. Femeia nu are copii şi nici rude. Spune că toate gândurile ei zboară spre singurul bărbat pe care l-a iubit, dar l-a omorât într-un moment de grea încercare.

"Îmi pare rău ce s-a întâmplat. El o decedat, pe mine m-o închis. Mă bătea, mă ameninţa, mă numea cu cuvinte urâte. 25 de ani eu am răbdat, am aplecat capul, am mers înainte că poate a da Dumnezeu şi a fi tot bine", a povestit deţinuta, Galina Ţarălungă.

Tot la Penitenciarul de Rusca îşi ispăşeşte pedeapsa şi o minoră de 17 ani, la fel condamnată pentru omor. Aceasta şi-a ucis prietena pe când ambele aveau 15 ani. Fata spune că tot ceea ce îşi doreşte de 8 martie este să fie acasă, alături de familia ei. Ecaterina, aşa am numit-o noi, pentru a-i proteja identitatea, spune că s-a visat dintotdeauna să devină medic. Însă detenţia i-a furat acest vis, aşa că ea a învăţat alte meserii, pentru a-şi putea găsi un loc de muncă atunci când va ieşi din închisoare.

"Vreau să învăţ mai multe profesii să am, pentru când o să ies acasă să am macar undeva să mă pot încadra, pentru că ştiţi şi voi cu cazierul juridic e cam greu să te angajezi în libertate. Când ai soră mica acasă şi când ai părinţi la care nu li se usucă ochii de plâns, clar că e greu", a menţionat minora deţinută.

La Penitenciarul de la Rusca îşi ispăşesc pedeapsa aproape 300 de femei.