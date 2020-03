8 martie. Ce sărbătorim de fapt: Ziua Mamei sau Ziua Femeii

Ziua de 8 martie este dedicată celebrării femeilor din lumea întreagă indiferent dacă știi că este Ziua Mamei sau Ziua Femeii, scrie fanatik.ro.

Ce sărbătorim azi, 8 martie: Ziua Mamei sau Ziua Femeii?

În fiecare primăvară, în data de 8 martie, toate doamnele și domnișoarele de pe întregul glob sunt sărbătorite cu flori, cadouri sau alte mici atenții din partea persoanelor dragi sau partenerilor de viață. Unii spun că 8 martie este Ziua femeii, alţii spun că este Ziua mamei, dacă mai ai această nelămurire află că în această zi se celebrează Ziua Internaţională a Femeii.

8 martie este ziua în care femeile din lumea întreagă sunt recunoscute pentru realizările lor fără a ţine cont de diferenţele naţionale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Ziua 8 martie este dedicată sexului frumos și a fost sărbătorită pentru prima dată de ONU în 1975, sărbătoarea fiind numită Anul internațional al femeii. Doi ani mai târziu această zi a fost adoptată printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU.

Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită în toată lumea

Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în momentul de față în mai multe țări ale lumii, iar în unele dintre acestea este considerată chiar zi liberă. Printre țările care celebrează femeia se numără Albania, Brazilia, Bulgaria, Columbia, Croația, Cuba, Cipru, Danemarca, Finlanda, Georgia, Grecia, India, Italia, Macedonia, Malta, Republica Moldova, Portugalia, România, Rusia sau Turcia.

China este singura țară unde femeile au toată după-amiaza zilei de 8 martie liberă.

Puțini oameni știu că Ziua femeilor a fost sărbătorită pentru prima dată în data de 28 februarie 1909 în New York, în amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor care a avut loc cu un an înainte. În ciuda a ceea ce s-a pretins mai târziu pe data de 8 martie nu a avut loc de fapt nici o grevă.

Reprezentantele sexului frumos, la ONU

Femeile au reprezentante și la ONU! ONU Femei (UN Women), entitatea ONU responsabilă cu egalitatea între sexe și drepturile femeilor, a fost înființată, după patru ani de negocieri, în iulie 2010. Și-a început oficial mandatul la 1 ianuarie 2011.

Obiectivul principal al UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) este îndepărtarea diferențelor între sexe, ce are drept consecință faptul că femeile nu sunt adecvat reprezentate în structurile decizionale politice și economice; mai mult decât atât, sunt abuzate de familie și de societate.

"Este o zi când femeile sunt recunoscute pentru realizările lor, neţinând cont de diviziuni naţionale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Este o ocazie când trebuie să ne amintim eforturile şi realizările din trecut şi, cel mai important, să privim în perspectiva la potenţialul neexploatat al femeilor şi la oportunităţile ce le astepata pe femeile viitoarelor generaţii", potrivit UN Women.