78 de mii de persoane suferă de probleme mintale, inclusiv 10 mii de copii, în Moldova

În Republica Moldova se înregistrează o rată destul de înaltă a incidenței și prevalenței prin tulburări mintale și comportament, fiind alarmantă la copii și adolescenți. În 2022, 78 de mii de persoane erau afectate, dintre care circa 10 mii sunt copii. Despre aceasta a vorbit ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mentale, marcat anual pe 10 octombrie, transmite ipn.md

Potrivit ministrei, puțini oameni au acces la servicii medicale de calitate în caz de o problemă mintală. Sănătatea mintală și bunăstarea mintală este o prioritate pe agenda ministerului. În procesul lung de reformare a serviciilor de sănătate mintală s-a pus accentul pe o viziune integrată a problemei de sănătate mintală de sercicii medicale și cele sociale.

Astăzi, în Moldova, în afara serviciilor oferite în trei spitale de psihiatrie de la Chișinău, Bălți și Orhei, sunt dezvoltate servciii de sănătate mintală și comunitare în 40 de centre în toate raioanele și municipiile din țară. Aceste centre oferă persoanelor cu probleme de sănătate mintală asistență medicală, dar și sprijin și reabilitare psiho-socială. Ministra a remarcat că pandemia a creat o criză globală a sănătății mintale, alimentînd stresul și afectînd sănătatea mentală.

Numărul tulburărilor de anxietate și depresie a crescut cu 25% doar în primul an de pandemie. Ala Nemerenco a mai spus că aproape un miliard de persoane în lume trăiesc cu o tulburare mintală. Trei milioane de oameni mor în fiecare an din cauza consumului excesiv de alcool și la fiecare 40 de secunde are loc un suicid, iar la fiecare suicid au loc alte 20 de încercări.

Cea mai mare rată de suicid este în rîndul adolescenților. Reprezentanta OMS în Republica Moldova, Miljana Grbic, consideră că sănătatea mintală este unul din drepturile fundamentale ale omului. În opinia sa, este necesară iradierea hortarului dintre sănătatea fizică și cea mintală, pentru că cele două sînt un întreg. În regiunea europeană a OMS, unde sînt 53 de state membre, 1 din 7 persoane se confruntă cu anumite afecțiuni de sănătate mintală. Spre regret, din toți acești oameni, prea puțini au beneficiat de servicii adecvate și mulți dintre ei s-au confruntat cu stigmatizarea și discriminarea. Există o descreștere în specialiști în sănătatea mintală pe plan global, de aceea se recomandă statelor membre să-și regîndească politicile în acest domeniu. Andrei Eșanu, unul din coonducătorii grupului tehnic de sănătate mintală și suport psiho-social din Republica Moldova, consideră că sănătatea mintală este foarte importantă și că există multe persoane cu probleme de sănătate mintală.

Dar, spune el, sănătatea mintală nu este o problemă doar pentru persoanele cu probleme mintale, ci pentru fiecare dintre noi și atunci cînd se apără drepturile persoanelor cu probleme mintale se apără dreptrul tuturor persoanelor. El s-a referit la importanța sănății mintale la locul de muncă sau în școală. În opinia sa, odată cu îmbunătățirea comunicării despre aceasta, se vor găsi soluții mai bune pentru a preveni și a ameliora problemele de sănătate mintală.

Șefa Centrului de sănătate mintală Buiucani, Lucia Carp, a spus că în țară sînt peste 40 de centre comunitare de sănătate mintală unde activează echipe multidisciplinare care includ medici psihiatri, psihologi, asistenți sociali și asistente medicale. Ei sînt gata să acorde ajutor și asistență persoanelor cu tulburări mintale. Ea a îndemnat oamenii să fie mai empatici cu persoanele cu o problemă mintală. Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată anual la 10 octombrie.

Persoanele cu probleme de sănătate mintală beneficiază de asistență gratuită și confidențială inclusiv în trei instituții spitalicești din Chişinău. Pentru tratamentele medicamentoase, în anul 2023 s-au alocat peste 11 milioane de lei.