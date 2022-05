75 la sută din numărul autospecialelor care colectează gunoiul din Capitală sunt vechi

”Acest camion de colectare și transportare a deșeurilor are 36 de ani şi este unul dintre cele mai vechi. Şoferii spun că este o autospecială rezistentă, dar ajunge de 10 ori pe an la reparaţie. Sunt și autospeciale care au 17 ani, însă sunt într-o stare mult mai proastă și sunt mobilizate doar în cazuri extreme.”Victor Bucșan este de 37 de ani șofer la Regia Autosalubritate. Acesta spune că a condus toate tipurile de autospeciale din cadrul întreprinderii şi recunoaşte că maşinile vechi îi dau mari bătăi de cap.”- A mea încă e tinerică, degrabă are patru ani. Am început cu acele vechi până am ajuns la aceasta nouă. Diferența e mare. E cu mult mai comod și mai repede îndeplinim funcțiile noastre. Acele vechi tot timpul se strică.”Cel mai greu le este mecanicilor. Aceștia spun că sunt zile în care lucrează și peste program pentru ca autospecialele să fie funcționale.”- Dar o mașină veche, care are deja mai mult de 10 ani, timp de o lună de câte ori se strică? - Poate să fie și cinci ori pe săptămână sau mai mult, căci starea este rea. Rămânem și după lucru, căci înțelegem că orașul trebuie să fie curat”, a spus Oleg Oleinic, mecanic la Regia Autosalubritate.Reprezentanții Regiei Autosalubritate susțin că cele 55 de autospeciale pe care le au sunt suficiente numeric, însă din cauza că utilajele sunt vechi au cheltuieli enorme. Problemele le vor da bătăi de cap încă un an însă, deoarece autorităţile abia au lansat licitaţia pentru achiziția a 36 de autospeciale noi și opt camioane de transportare a deșeurilor de la stația de transfer până la depozit. Camioanele vor putea fi livrate abia anul viitor.”Actualmente, Salubritatea are contractate servicii de transportare a deșeurilor de la stația de transfer până la depozit. Anual se face un tender. Noi ne propunem să devenim mai autonomi și să obținem un oarecare control asupra acestui proces”, a declarat Igor Gîrlea, director interimar Regia Autosalubritate.Bugetul total pentru procurarea autospecialelor este de 6,8 milioane de euro.