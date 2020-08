72 de antreprenoare din Moldova vor beneficia de granturi în valoare de până la 165 de mii de lei. Acestea au câştigat concursul din cadrul programului "Femei în Afaceri", iniţiat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Mai mult de jumătate dintre ele au pus pe roate afaceri în domeniul prestării serviciilor.



Victoria Muşinschi are 38 de ani, iar recent a deschis o pensiune în localitatea de baştină, Molovata Noua, din raionul Dubăsari. Femeia spune că atât mama, cât şi soţul ei au muncit în străinătate, iar din economiile lor au procurat un fost hotel, închis în 2013, pe care l-au transformat într-o pensiune. Astfel, familia speră să câştige un ban acasă şi să nu mai plece peste hotare.



"Soţul a văzut care e acolo situaţia peste hotare şi nu l-a atras plecarea. Mama mea mulţi ani lucrează în Italia, tot în niciun caz. Aceasta este alegerea familiei noastre să rămânem acasă. Greu aşa cum este, dar acasă", a declarat Victoria Mușinschi, antreprenoare.



Victoria spune că nu i-a fost uşor să-şi înceapă afacerea: "Unde te adresezi este doar destul să spui că eşti începător şi se termină discuţia".



La pensiunea din Molovata Nouă sunt zece angajaţi. Printre ei se numără şi camerista Angela Axentiv. Femeia este bucuroasă că are o sursă de venit, după ce în martie a rămas fără loc de muncă din cauza pandemiei de COVID-19.



"Am lucrat la sanatoriu. Pe urmă am fost în şomaj tehnic şi nu ne mai chema la lucru", a spus Angela Axentiv, cameristă.



Pensiunea dispune de zece camere, restaurant, terasă, spaţii pentru tenis de câmp sau de masă, piscină, precum şi de ieşire la Nistru. Aceasta şi-a deschis uşile acum o lună, dar se bucură deja de un număr mare de vizitatori.



"- Din cauza pandemiei, aţi început să exploraţi Moldova ?

- Cred că da. Că aşa ne duceam la mare în Turcia sau în Bulgaria", a precizat vizitatoare pensionară.



Victoria Muşinschi susţine că a investit enorm în afacere, iar grantul obţinut îi va reduce considerabil cheltuielile: "O să ne ajute foarte mult pentru că renovăm bazinul, procurăm utilaj pentru spaţiul verde, pentru secţia gospodărească."



În total, 156 de antreprenoare au participat la concurs, dar au câştigat mai puţin de jumătate dintre ele. Potrivit ODIMM, finanțarea celor 72 de companii va permite deschiderea a aproape 220 de locuri noi de muncă.



"Vor fi create locuri de muncă, vor fi afaceri care vor soluţiona probleme sociale şi produse inovatoare le vom lansa pe piaţă cu suportul acestui program", a declarat Eugenia Sîli, managerul Programului "Femei în Afaceri", ODIMM.



Programul "Femei în afaceri" este finanţat de Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană. Până acum, 395 de proiecte investiționale au beneficiat de granturi prin intermediul acestuia.