710 câini de talie mică din Moscova, aduşi într-un singur loc pentru a stabili un record mondial

foto: everypaw

710 câini de talie mică din Moscova au fost aduşi într-un singur loc pentru a stabili un record mondial. Ei au fost incluşi în Guinness Book după ce au participat la cea mai mare sesiune foto cu patrupezi mici. Rând pe rând, câinii au făcut poze în compania stăpânilor.



"Înainte de eveniment, i-am făcut baie câinelui meu. Am luat un costum pentru patruped, dar am aflat că nu poate fi îmbrăcat în el."



Organizatorii evenimentului nu s-au aşteptat la un număr atât de mare de participanţi.



"Cea mai importantă cerinţă faţă de participanţii acestui eveniment este să aducă patrupezi de talie mică şi care să aibă mai mult de un an", a spus organizatoarea evenimentului, Viktoria Vasiakina.



Recordul anterior pentru cea mai mare sesiune foto cu patrupezi de talie mică a fost stabilit în Statele Unite.



"Recordul anterior a fost stabilit luna trecută în Ohio. Atunci au participat 374 de câini."