70 de mii de dolari pentru o viață. O micuță din Ialoveni, născută cu ciroză a ficatului, are nevoie de transplant

"Sperăm să facem transplantul şi să o duc de mânuţă la grădiniţă.", a spus mama, Victoria Petco."Foarte mult mi-am dorit o fetiţă şi Dumnezeu mi-a dat-o şi tare sper că voi ieşi din durerea şi scârba asta.", a spus mama, Victoria Petco."Mi-au spus că fetiţa se dezvoltă foarte bine, nu a fost nimic ca să vadă că e bolnăvioară.", a menționat Victoria Petco.A înţeles că ceva nu este în ordine, doar atunci când a observat că pielea feţei şi albul ochilor au căpătat o nuanţă galbenă."Am observat că se măreşte burta credeam că e aşa ca la copii şi îi mai făceam masaj.", a spus mama, Victoria Petco.Apoi, Victoria a auzit ceea ce nu-şi doreşte niciun părinte: că Ruxanda este grav bolnavă."Urlam la cer, doamne ce am făcut de merită fetiţa mea aşa chin.", a spus mama, Victoria Petco.De atunci mama şi fiica au trecut dintr-un spital în altul. Institutul Mamei şi Copilului este acum singurul loc unde fetiţa mai poate fi ţinută în viaţă, după ce a suportat o intervenţie dificilă la ficat, pentru a fi pregătită de transplant."La vârsta de 7 luni a fost supusă unei intervenţii chirugicale destul de sofisticate unde am înlăturat acest chist congenital al coledocului.", a spus coordonatorul de transplant, Gheorghe Gîncu.Transplantul nu poate fi făcut în ţara noastră, de aceea singura speranţă este o clinică din Turcia. Din cei 70 de mii de dolari necesari a reuşit să adune doar 10 mii, din donaţii şi din economiile personale, după mai mulţi ani de muncă peste hotare."Eu mai mult stau pe pastile, dar trebuie să lupt.", a spus mama, Victoria Petco.Femeia povesteşte că, din cauza pandemiei, soţul şi fiul lor de 11 ani, au rămas blocaţi în Italia şi au făcut cunoştinţă cu Ruxanda doar online.Fetiţa poate rămâne in viața doar cu ajutorul oamenilor buni. Şansa ei de recuperare poate fi spulberată dacă medicii nu o operează în următoarele patru luni, adică până la vârsta de un an. Cei care doresc sa ofere o mâna de ajutor, o pot contacta pe mama fetiţei, Victoria Petco, la numărul de telefon afișat pe ecran.