70 de copii din familii nevoiaşe din raionul Hânceşti s-au distrat pe cinste de Revelion

70 de copii din familii nevoiaşe din raionul Hânceşti s-au distrat pe cinste de Revelion. Copiii au fost aduşi într-un centru de distracţii din Capitală, unde au făcut cunoştinţă pentru prima dată cu animatorii din desenele animate, au mâncat şi au dansat cât i-au ţinut picioarele.



"Cât de des te distrezi aşa?- O dată pe an."



Copiii au rămas entuziasmaţi de timpul petrecut împreună. Mulţi dintre ei sunt din familii sărace cu un singur părinte şi au mai mulţi fraţi. De aceea, lista cadourilor a fost modestă.



"Îmi doresc ca Moşul să-mi aducă o carte de colorat şi sănătate pentru mama. - Asta este cel mai important?- Da."



"Aşa de interesant ca astăzi nu a fost niciodată. Nu prea mă duc pentru că mă joc pe acasă. - Ce doreşţi să-ţi aducă Moşul? - Vreau o carte groasă cu poveşti. Fraţilor le doresc fericire când o să crească mari. Fericire în viaţă. Să aibă doar bucurii."



Evenimentul a fost emoţionant şi pentru părinţii, care, de obicei, nu-şi permit să se relaxeze nici pentru un minut.



"Posibilitate noi nu prea avem să ne ducem să distrăm copiii."



"Am uitat de toate grijile, nevoile şi mă distrez. - Cât de des vă permite-ţi să vă distraţi aşa ca astăzi?- Rar. Foarte rar."

Visele copiilor au devenit realitate datorită unui grup de voluntari care au adunat peste 10 mii de euro pentru a face fericiţi aproape 1200 de copii.



"Suntem deja la a noua zi de activităţi, aceasta este a treia zi în Chişinău, mergem şi în Republică. Este un proiect pe care îl organizăm în fiecare an pentru a aduce clipe de magie pentru copiii defavorizaţi", a spus managerul organizaţiei "The Moldova Project", Victor Morozov.