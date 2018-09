70 DE ANI DE CĂSĂTORIE. Ecaterina şi Pavel Gladcov sărbătoresc nunta de platină

foto: canal2.md

Flacăra iubirii, care s-a aprins acum 70 de ani, încă mai arde. Vorbim despre Ecaterina şi Pavel Gladcov, care sărbătoresc astăzi nunta de platină.



"Iată aici, noi suntem împreună. Era în 1948. Această fotografie este de atunci de când ne-am cunoscut. M-am fotografiat în Germania, imediat după război."



Originari din Federaţia Rusă, cei doi s-au cunoscut la Chişinău în 1948. Ea era inspector superior la Ministerul Educaţiei, iar povestea lor de dragoste a început după ce şefa Ecaterinei Gladcov i-a spus că ştie un bărbat care i se potriveşte perfect.



"A doua zi când am venit la serviciu, văd că se deschide uşa, el zâmbeşte şi îi zic: Ah, ce băiat frumos! Şi aşa am făcut cunoştinţă. Mai târziu am aflat că locuieşte pe aceeaşi stradă cu mine", a spus o locuitoare a Capitalei, Ecaterina Gladcov.



"Am intrat în birou şi m-am uitat că la masă stă o femeie frumoasă şi cu caracter. Ne-am cunoscut puţin câte puţin, ne întâlneam la serviciu şi după muncă. Birourile noastre erau alături", a spus Pavel Gladcov.



Bărbatul îşi aminteşte cu drag de primul lor sărut, care a avut loc în amurg, sub un arţar. Pentru a menţine amintirea mereu vie, el a luat câteva frunze din acel copac şi le-a uscat într-o carte.



"Uneori stăteam împreună până la răsăritul soarelui şi ne bucuram de momente plăcute", a spus Pavel Gladcov.



Pavel şi Eugenia Gladcov 97 de ani şi, respectiv, 95 de ani, au o fată, o nepoată și o strănepoată. Fiica cuplului, în vârstă de 65 de ani, spune că părinţii ei sunt un exemplu pentru nepoţi.



"Secretul iubirii lor este înţelegerea şi dragostea reciprocă. Deşi tatăl meu e militar şi veteran de război, în familie mama a fost cea care a condus. Mereu erau împreună, în special când mergeau la odihnă", a spus fiica Tamara Rudăi.



"Bunica şi bunelul mereu au fost pentru mine un exemplu. Toată viaţa ei au avut grijă unul de altul şi faptul că au ajuns la 70 de ani de căsnicie e ceva firesc pentru ei", a spus nepoata Galina Efimova.



Soţii Gladcov au fost premiaţi de Primăria Capitalei, în cadrul unei ceremonii speciale de la Oficiul Stării Civile din sectorul Centru, unde cei doi s-au prins în dans.



Tot azi, alte cupluri trei cupluri din Capitală au sărbătorit 60 de ani de căsătorie, iar 31 - nunta de aur. Toţi au primit câte o mie de lei din partea Primăriei.