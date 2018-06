7 remedii naturale pentru arsurile solare. Cum calmezi uşor durerile provocate de soare

Expunerea indelungata la soare, fara protectie solara, poate duce la arsuri grave ale pielii. Aceste arsuri sunt dureroase, inconfortabile si pot provoca leziuni iremediabile ale pielii.Ce sunt de fapt arsurile solareArsurile solare sunt arsuri superficiale ale pielii expuse la radiații ultraviolete (UV) pentru o lungă perioadă de timp. Ele sunt ușor de identificat deoarece apare roșeata și temperatura ridicată a pielii. In unele cazuri pot sa apara rani, daca arsurile sunt grave. De asemenea, pot aparea dureri de cap, oboseala si febra.Arsurile solare apar de obicei la cateva ore de la expunerea la soare sau la aparatele de solar. Exista cazuri in care arsurile solare isi pot face aparitia si la cateva zile de la expunere.Printre consecințele cele mai grave se numără deshidratarea, piele zbârcită, pete negre și chiar și cancer de piele. Cea mai buna solutie pentru a preveni arsurile solare sunt cremele de protectie, care trebuie aplicate cu cel putin 20 de minute inainte de expunerea la soare.De asemenea, pe perioada verii, cand temperaturile devin caniculare, este recomandata si o vestimentatie adecvata, formata din haine vaporoase, de in, precum camasi si pantaloni lungi. Pentru a proteja fata, sunt recomandate palariile, scrie ele.ro In cazul in care insa se intampla sa te confrunti cu arsuri solare, iata cateva remedii naturale care te pot ajuta sa scapi de durere:Pulpa este racoritoare și gelatinoasă, bogată în vitamine, hidratanti și antioxidanți. Datorită proprietăților sale benefice este considerata unul dintre cele mai eficiente remedii pentru tratarea arsurilor. Se aplica pe piele dupa ce frunzele de aloe aloe vera au fost desfacute, deoarece se foloseste doar seva plantei. Inainte de aplicare, frunzele trebuie spalate.La 250 de ml de apa se pune un plic de ceai de musetel. Apa trebuie sa fie rece pentru a calma pielea. Compresele trebuie lasate pe piele sa actioneze cateva minute.Bicarbonatul de sodiu are numeroase proprietati asupra sanatatii. Pentru a trata arsurile poti face o pastă, combinând-o cu puțină apă, pentru a o aplica pe arsuri. Se recomandă utilizarea acestuia în timpul băii și trebuie lasata să acționeze timp de cel puțin 10 minute.Acizii grași și lactici pe care îl are laptele sunt un analgezic perfect pentru pielea arsă. Pentru a-l aplica la arsuri, foloseste o cârpă moale sau tifon de bumbac înmuiat în lapte rece. Compresele vor fi lăsate timp de 20 de minute și apoi pielea trebuie clatita cu multa apa.Castraveții au proprietăți excelente pentru a trata pielea. Pentru a prepara pasta de castravete ai neveoie de 2 castraveți si 1 lingură de amidon de porumb (15 g). Amesteca cele doua ingrediente si aplica pasta pe zonele arse. Las-o sa actioneze 30 de minute.Pregateste ceaiul în mod normal (250 ml de apă pe plic sau o lingura de ceai). Ceaiul negru conține tanini și antioxidanți eficienți pentru tratarea arsurilor solare.Ovazul are polizaharide, care au proprietatea de a hidrata, proteja si vindeca pielea afectata. Pentru a-i utiliza ca tratament împotriva arsurilor solare, fulgi de ovăz ar trebui să fie pregătiti cu lapte și lăsati să se răcească pentru o jumătate de oră. Apoi, poate fi aplicat în zonele afectate si îndepărtat cu apă rece.