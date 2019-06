7 IUNIE 2019, ZIUA ÎN CARE IGOR DODON POVESTEŞTE CUM A VÂNDUT REPUBLICA MOLDOVA (VIDEO)

7 iunie 2019 va intra în istoria Republicii Moldova ca ziua în care Igor Dodon şi-a vândut ţara. Atunci, la sediul PDM, el i-a povestit liderului democraţilor, Vlad Plahotniuc, despre planurile sale de a federaliza Republica Moldova. Totodată, Dodon a recunoscut că primeşte lunar, de la ruşi, până la un milion de dolari pentru ca să pună acest plan în aplicare.

Plahotniuc: În ce condiții este posibil o coaliție, așteptările PSRM și așteptările Federațiiei Ruse au niște condiții speciale, condiționează?



Dodon: Noi trebuie într-o oră jumate - două să semnăm un acord cu dvs.



Plahotniuc: De cine să fie semnat?



Dodon: Eu și cu dumneavoastră, care să fie la ambasadă, la ambasada Federației Ruse.



Plahotniuc: Ok.



Dodon: Prezența să fie.



Plahotniuc: Acestea sunt condițiile lor?



Dodon: Ideal.



Plahotniuc: Semnarea unui acord, în prezența lui să fie să vadă el, semnarea unui acord în prezența unui ambasador.



Dodon: Asta eu și dumneavoastră.



Plahotniuc: Îi clar, dar eu cu președinte sau cu Grecianîi trebuie să semnez?



Dodon: Eu cu Dvs, asta ce include inclusiv care le-am putea pune împreună în acordul de schimb.



Plahotniuc: Eu pun astea primele, ce așteptări au ei, PSRM-ul, eu pun asta Federației Ruse.



Dodon: Ideal ca acordul să fie și în acord fiscal, dacă putem tot, dacă nu, cu excepția la un singur punct care să fie în acordul public, care îl semnați dumneavoastră și Grecianîi astăzi.



Plahotniuc: Atunci eu să îl scriu confidențial.



Dodon: Da.



Plahotniuc: Punctul doi, semnarea.

Dodon: Unui memorandum, acord.



Plahotniuc: Semnarea unui memorandum dintre partidele, respectiv eu și Zinaida Grecianîi cu același conținut.



Dodon: acesta o să fie public.



Plahotniuc: ok. Acesta o să fie public cu conținut identic.



Dodon: voi ați spus că sunteți gata, identic.



Plahotniuc: acum spune ce e la dânșii, cu ce îs de acord și punctele care sunt, ori ei insistă și gata?



Dodon: și eu tot, ei, bine, eu îi înțeleg, și aici Kozak mai tare insistă.



Plahotniuc: hai să vedem, identificarea acordului cu posibilitatea substituirii.



Dodon: și noi nu am convenit până la urmă de acordul ăsta cu ministerul.



Plahotniuc: amuș, cuvântul "federalizarea", eu nu am fost de acord să scriu cuvântul



(discuție în rusă);

Dodon: s-a propus termenul "statut special" (în loc de "federalizare").



Plahotniuc: asta este partea acordului...trei ministere, adică care este formula rusă.



Dodon: ministerele și puterea.



Plahotniuc: eu nu o să mă duc singur, eu vreau să văd așteptările lor și a vostre.



Dodon: hai așa, vicepremierul reintegrare, ministerul apărării, ministerul de externe și ministerul de interne. Asta este ceea ce am și cerut.



Plahotniuc: mai departe?



Dodon: ministerul finanțelor și gata, sau al agriculturii.



Plahotniuc: mai mult nimic? că noi o să vorbim despre aceste și apoi o să apară mai dați ceva, mai dați asta.



Dodon: noi am vorbit, și cu siguranță curtea constituțională, Moldova Gaz, toate acestea separat.



Plahotniuc: eu nu vreau să apară, eu vreau acum să scriu tot, pentru că nu vreu pe urmă să ziceți da ce ne mai dați? putem afla toate acestea, pentru că eu vreau să vorbesc, pentru că eu nu vreau să blefuiesc, pentru că vreau să ne înțelegem odată că să nu fie posibilitatea să vii și să mai zici ceva. Putem să facem toată lista până la sfârșit? Eu vreau acum să apară toate discuțiile.



Dodon: Nu o să apară nimic, o să apară ceea ce era.



Plahotniuc: hai încă odată, ce am vrut noi și ce credem că era posibil să luați. Hai așa că eu nu vreau ca după fiecare semnare sau discuții să mai adaugi ceva. Ce mai vreți? Singuri vreți să semnezi, hai să nu mai sâcâim și să nu mai tragem de timp.



Dodon: ok, în acord este scris, SIS și așa mai departe.



Plahotniuc: ok



Dodon: să mai scriem încodată?



Plahotniuc: nu, eu aici mie mi le scriu ca să vedem, ca să nu iasă, să ne frece, neavând cu cine să vie de la Moscova pentru că așa ne-am înțeles.

Plahotniuc: Noi avem trei candidaturi și o să discutăm. Voi doar cu mine aveți ce aveți, nu cu alții.



Dodon: Eu?



Plahotniuc: Nu, voi, PSRM-ul, rușii...



Dodon: care-s gata să vă primească la Putin și să scoată problema cu dosarele. Putin în față mi-a zis – под мои личные гарантии



Plahotniuc: Nu poate el să mă invite încolo, atât timp cât eu am dosare acolo.



Dodon: Eu vă spun ce mi-a spus Putin mie în ochi, ieri: ”Игорь, передай Плахотнюку, что я приглашаю на следующей неделе, с тобой, вдвоём. Мы сели – осудили, как мы двигаемся дальше. Пусть не боятся – под мои личные гарантии”.

Dodon: Am datorii față de partid pentru două luni, ce să fac mai departe?



Kozak: Voi veniți la putere, lasă-l pe Vlad (Plahotniuc) să-ți dea (bani).



Dodon: Eu ce, trebuie să-l rog pe Plahotniuc?



Kozak: Nu, o să-i spun eu despre asta.



Plahotniuc: Auzi, mie să îmi spui, ți-au dat bani pentru PSRM?



Dodon: Da, pentru întreținere. La noi câte 600-700 mii pe lună, până la un milion de dolari.



Plahotniuc: Nu cred



Dodon: Nu credeți?



Plahotniuc: Sincer, ne depășește acțiunile noastre personale pentru întreținerea PDM.

DODON: Consider că împreună cu Plahotniuc trebuie să semnăm în secret. Să fie scris: „Dodon Igor” şi „Plahotniuc Vladimir” şi pe fiece pagină să semnăm. Noi trebuie să semnăm în secret şi la sfârşit, undeva… Scrie! Ai stilou? La sfârşit trebuie să fie trimitere că „potrivit punctului cutare şi cutare” din documentul public va fi aşa o formulare. Noi vom avea doar un singur punct (n.r. – condiţie), pe lângă ministere. Adică la sfârşit trebuie să fie scris, conform punctului cutare de la prima pagină în documentul public va fi următoarea formulare. Iată formularea: „De întreprinss eforturi comune pentru reintegrarea ţării prin acordarea unui statut special regiunii transnistrene în componenţa Republicii Moldova, care prevede atribuţii (puteri) largi legislative, executiv-deconcentrate, care prevede atribuţii (puteri) largi legislative, executiv-desconcentrate. Kozak mi-a dictat, după ce i-am spus că nu putem scrie „federalizare” atribuţii Executiv-desconcentrate în domeniile politic, economic, social-cultural. Eu cred că e normal.

IARALOV: Eu ceva aş înlocui. Aş lăsa doar „statutul special”

DODON: Serioga, asta e principial. Eu doar… nu.., asta e principial.

IARALOV: Înţeles.

DODON: Aşadar, acolo unde am scris „negocieri tripartite”… Ai scris, da?

IARALOV: Da

DODON: Adaugă „cu scopul de a menţine în deplinătate relaţiile comercial-economice cu Federaţia Rusă şi ţările CSI”. E logic!

IARALOV: OK!

DODON: Cu scopul de a …

IARALOV: Pot doar să scriu că e logic…

DODON: Scrie! Trebuie de scris!

IARALOV: Da!

DODON: Cu scopul de a menţine în deplinătate relaţiile comercial-economice cu Federaţia Rusă şi ţările CSI”

DODON: Şi lasă aşa cum am scris iniţial cu sistemul proporţional… „vom analiza posibilitatea de a discuta”…. Ceea ce voi aţi schimbat ieri.

IARALOV: Să…. Ascultă, dar ce e rău aici?

DODON: Asta deja este coordonat deja. „Pentru următoarele alegeri parlamentare, să discutăm înlocuirea sistemului cu cel proporţional. Punct.

IARALOV: Ultima redacţie e cea pe care v-am trimis-o la ora şase dimineaţă…

DODON: Păi este deja coordonat cu Kozak.

IARALOV: Igor, după ce a fost coordonat cu Kozak, s-a schimbat cuvântul „federalizarea”. Aşa că nu…

DODON: Eu nu….

IARALOV: Noi vom demonstra că asta nu este convenabil pentru tine.

DODON: Nu trebuie să mă convingi. Eu îţi excplic că sunt lucruri din cauza cărora se poate totul strica. Eu de asta vorbesc. Ei tot sunt siguri că voi nu veţi semna.

IARALOV: De ce?

DODON: Nu ştiu…