7 greșeli care pot transforma sushi într-un pericol pentru dietă

Credeai că sushi este sinonim cu o siluetă ideală și un meniu cu puține calorii? Evită greșelile care pot transforma o cină în stil japonez în centimetri în plus.

Nu trebuie să presupui automat că toate mesele care includ sushi au foarte puține calorii. Dacă ți-ai fixat obiective clare pentru dieta pe care o urmezi și vrei să slăbești armonios trebuie să fii atentă la celelalte ingrediente utilizate când mergi la un restaurant japonez. În acest mod nu vei avea nimic de regretat a doua zi, iar sushi va rămâne în topul preferințelor tale fără să ai impresia că te-a făcut să pierzi lupta împotriva kilogramelor în plus.

Iată ce greșeli trebuie să eviți când mănânci sushi:

1. Folosești prea mult sos de soia

Probabil că îți place să pui mai mult sos, dar problema este că are o cantitate ridicată de sodiu. Doar o lingură de sos de soia are aproximatv 1.024mg de sodiu, iar totalul zilnic recomandat de Asociația Americană pentru Sănătatea Inimii este de 2.300mg. Nu trebuie să depășești acest total dacă vrei să ai un abdomen plat sau să reduci tensiunea arterială. Data vitoare când folosești sosul de soia întreabă dacă restaurantul are și o variantă cu un conținut redus de sodiu sau nu pune mai mult de o linguriță.

2. Exagerezi cu tempura

Tempura îți poate da impresia că este o opțiune sănătoasă, dar te înșeli. Atunci când comanzi tempura din legume este ca și cum ai arunca fasolea verde în ulei. O porție obișnuită de tempura poate avea până la 1.600 de calorii, 60% provenind din uleiul absorbit de legume. Redu mărimea porției împărțind-o cu prietenii sau partenerul.

3. Alegi mereu varianta picantă de sushi

Poate că îți place aroma intensă, dar este posibil să acumulezi grăsime în zona abdominală dacă nu ești atent. Trebuie să știi că variantele picante înseamnă că peștele a fost amestecat cu maioneză și sos condimentat. În funcție de câtă maioneză folosește bucătarul caloriile și totalul de grăsimi pot crește rapid.

O singură bucată poate avea 290 de calorii și 11g de grăsimi. Mai bine alege varianta obișnuită, care nu are decât 184 de calorii și 2g de grăsimi.

4. Nu ești atent la mărimea porției

Ce bine ar fi dacă ai putea consuma sushi fără să numeri bucățile. Din păcate nu poți pierde din vedere mărimea porției pentru că poți ajunge foarte ușor la 1.000 de calorii. Mai bine alege sashimi, supă, salată și orice alt preparat pe bază de legume pentru a te sătura fără să adaugi foarte multe calorii.

5. Nu comanzi destul sashimi

Sushi conține foarte mult orez, ceea ce înseamnă că are mulți carbohidrați, dar un conținut redus de proteine. Dacă vrei să eviți excesul de carbohidrați încearcă sashimi. Fiecare porție conține 26g de proteine, iar orezul este servit separat și vei putea decide cât consumi.

6. Nu comanzi și supă sau salată

Este foarte util să-ți începi masa cu o supă miso pentru a reduce pofta de mâncare și a consuma mai puține calorii.

O supă miso are 70-80 de calorii, dar conține mult sodiu, așa că limitează-te la un bol mic înainte de cină.

7. Nu ai trecut încă la orezul integral