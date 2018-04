61 de şomeri şi-au găsit un job după ce au participat în Proiectul-pilot de instruire la locul de muncă

61 de şomeri au reuşit să-şi găsească un job, după ce au participat în Programul pilot de instruire la locul de muncă conform necesităților pieței muncii. Este rezultatul prezentat astăzi de ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari, în cadrul unei conferinţe de presă.

Pentru participarea la proiect au fost selectate 65 de persoane din diferite regiuni ale ţării. În cadrul programului care a durat 6 luni, au fost instruiţi 26 de bucătari şi 39 de cusători.

Din numărul total, 22 dintre beneficiari proveneau din mediul rural, iar vârsta medie a acestora era de 23 de ani.

"Avem rezultate foarte bune: au fost instruiţi 65 de şomeri care au reuşit să obţină competenţe în viitoarea profesie. Au fost plasaţi în câmpul muncii 61 de şomeri. [...] Am demonstrat că această formă de instruire la locul de muncă este binevenită. Vom continua implementarea acestei acţiuni care a dat deja roade. Sper că implementarea proiectului va reduce numărul de şomeri", a declarat ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari.

"Am analizat piaţa muncii şi am decis să alegem două profesii care în ultimii cinci ani au un trend pozitiv de creştere a numărului de locuri de muncă. Am ales unele ocupaţii cu un deficit permanent pe piaţa muncii. [...] Pe tot parcursul acestui exerciţiu agenţiile teritoriale au fost prezente la faţa locului, am discutat cu beneficiarii şi angajatorii, am monitorizat ca acest proces să fie într-adevăr unul de succes. Consider că această măsură este una relevantă pe piaţa muncii din Republica Moldova, deoarece 60% din persoanele înregistrate la ANOFM nu au o calificare. Cred că cu ajutorul acestui program putem avem rezultate şi mai multe", a declarat directorul ANOFM, Raisa Dogaru.

PUBLIKA.MD aminteşte că Programul pilot s-a desfășurat cu suportul financiar acordat de Proiectul Organizației Internaționale a Muncii "Promovarea ocupării tinerilor" și a fost implementat de ANOFM.

Programul de formare profesională a fost realizat de către școală și angajator, conform standartelor ocupaționale, prevăzând 10-15% teorie și 85-90% practică.

Instruirea la locul de muncă se înscrie în Strategia Națională de ocupare a forței de muncă pe anii 2017-202, care are drept scop reintegrarea persoanelor aflate în șomaj, îndeosebi tinerii, pe piața muncii, sporirea angajării acestora, corelarea necesităților pieții muncii cu oferta forței de muncă, cât și crearea locurilor de muncă decente.