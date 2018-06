57 de absolvenți ai Academiei militare Alexandru cel Bun au jurat credință Patriei

Au aruncat chipiurile în aer, dar şi monede pentru a le aduce noroc în carieră. 57 de absolvenţi ai Academiei militare "Alexandru cel Bun" şi un absolvent al Academiei Forţelor Aeriene din SUA, au devenit astăzi locotenenți cu acte în regulă.



Ceremonia de înmânare a diplomelor s-a desfăşurat în scuarul Catedralei.



"Simt fericire şi mulţumire totală. În sfârşit, am obţinut scopul propus cu patru ani în urmă."



Pentru performanțele deosebite, trei tineri s-au ales cu insigna "Militar Eminent".



"Sperăm să ajungem la stele mai grele. Pe drumuri grele, spre stele grele."



"Sunt foarte bucuroasă şi am emoţii mari. Sunt mândră, foarte mândră. Am crescut un copil singură. "



"Patru ani am aşteptat această diplomă şi acum sunt mândră că, în sfârşit, a absolvit şi va fi un militar."



La eveniment a participat şi premierul Pavel Filip, alături de ministrul Apărării, Eugen Sturza.



"Am venit ca să vă aduc sincere felicitări şi să vă mulţumesc pentru că aţi ales această meserie. Provocările cu care se confruntă regiunea în care ne aflăm ne fac să înţelegem că investiţiile în apărare nu mai sunt o opţiune, ci o necesitate", a spus Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova.



"De fapt, această armată a viitorului nu poate exista fără tineri şcoliţi, ambiţioşi, patrioţi ai acestei ţări iar printre ei, cu siguranţă, sunteţi voi, dragi absolveţi", a spus ministrul Apărării, Eugen Sturza.



După ceremonie, militarii au primit tradiţionalul botez de iniţiere în noua meserie.



"Locotenent Onofrac! Ura, Ura, Ura! Davai Saniok! Una şi a doua. Sunt amândouă. Uraaaa."



De la eveniment nu au lipsit nici cererile în căsătorie.



"- Da. - Te iubesc."



"Nu pot să redau emoţiile pe care le am."



"O iubesc şi o stimez şi este totul pentru mine."



Iar acest militar a decis, după o relaţie de un an, să-şi ceară în căsătorie prietena.



"Este o zi importantă pentru mine, deoarece este un nou drum în viaţa mea şi am ales să fiu cu persoana iubită alături."



"Sunt foarte bucuroasă şi sunt mândră pentru dânsul. Am să-i fiu alături şi la bine şi la greu."



Cei 57 de absolvenţii vor fi angajaţi în unităţile militare din Armata Naţională.