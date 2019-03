54 de asociaţii obşteşti au primit finanţare în valoare de 3,6 milioane de lei de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, pentru proiecte care vor fi implementate în acest an. Beneficiarii au câştigat un concurs cu diverse iniţiative culturale şi sociale.

Printre câştigători se numără şi tinerii de la Asociaţia Medicilor Rezidenţi care şi-au propus să-i înveţe pe elevii din toată ţara cum să salveze vieţi în situaţii de risc.



Voluntarilor le-a venit ideea după ce şi-au dat seama că oamenii nu prea ştiu cum să se descurce în asemenea cazuri. Anul trecut,

ei au dat start proiectului.

40 de studenţi de la medicină au mers prin şcolile din Chişinău, Străşeni şi Ialoveni şi au oferit cursuri teoretice şi practice.



"Practic dintre ei nimeni nu a practicat chestia respectivă, deci a fost un proiect inovativ", a spus studentul de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Radion Cujba.



Elevii de la Liceul din satul Răzeni, Ialoveni, spun că ceea ce au învăţat le va fi util.



"Ei şi-au atins obiectivele propuse, pentru că chiar ne-au prezentat o informaţie utilă. "



"Tinerii ne-au demonstrat poziţiile corecte de salvare a tinerilor şi copiilor, a adulţilor, poziţia corectă a mâinilor, a piciorelor şi, în special, a trupului. "



"Nu cred că voi intra în panică fiindcă am fost învăţată nu doar o dată şi chiar în practică am fost învăţată."



La Răzeni, tinerii specialişti au venit de două ori.



"Elevii au rămas mulţumiţi de activitatea tinerilor şi au solicitat chemarea repetată la care am mai organizat încă două clase a câte 20 de elevi", a spus directorul liceului din Răzeni, Svetlana Bivol.



Pentru a ajunge şi în alte şcoli din ţară, tinerii au aplicat la programul Ministerul Educaţiei.



"Planificăm să ne extindem pe minim şapte raioane, astfel vor fi minim trei mii de elevi instruiţi direct. Pentru aceasta avem nevoie de circa 250 de mii", a spus vicepreşedintele Asociaţiei Medicilor Rezidenţi, Olga Clipii.