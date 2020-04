52 de cadre medicale din România vor lucra cot la cot cu doctorii moldoveni în lupta cu COVID-19 (FOTOREPORT)

Aceştia vor fi repartizaţi în 5 spitale din Chişinău, Cahul şi Bălţi. Ei au adus şi un prim lot de materiale și echipamente alocate de România pentru a ajuta Republica Moldova să facă față acestei crize.Incidentul s-a produs după ce autorităţile noastre au schimbat pe ultima sută de metri locul de desfăşurare a ceremoniei.Unii dintre medicii români nu sunt la prima experinţa de acest gen: ei au revenit recent dintr-o misiune similară în Italia."Avem două obiective importante pentru care am venit în această misiune. Una să ajutăm colegii şi doi să nu plecăm bolnavi de aici", a declarat Maria Elena Casoli, asistentă medicală din România."Este un spital separat, care are undeva la 400 de paturi, unde merg pacienţii suspecţi iniţial şi cei confirmaţi rămân acolo. Plus locul pentru pacienţii, care nu sunt suspecţi iniţial. Şi aşa încercăm să-i diferenţiem şi să-i deosebim", a precizat Sebastian Heredea, medic de urgenţă din România."I-am spus că o să vin şi o să ajut persoanele care sunt bolnave şi că să aibă grijă de mami", a spus Ciprian Lungu."În această perioadă dificilă pentru noi, suportul în această misiune a colegilor din România este foarte important. Se confruntă şi ei şi noi cu aceeaşi problemă şi atunci când comunicăm şi lucrăm împreună găsim metode noi, abordări noi în tratament, în conduită", a declarat Andrei Uncuță, directorul interimar al Spitalului Clinic Republican.O parte dintre cadrele medicale din România vor lucra la Institutul de Medicină Urgentă, alţii la Spitalul Municipal "Sfântul Arhanghel Mihail" din Chişinău, iar restul la instituţiile medicale din Cahul şi Bălţi. La finalul ceremoniei, echipele române au primit câte o pungă cu mere, biscuiţi şi apă."Noi vă mulţumim foarte mult şi vă urăm un sejur cât mai plăcut în Republica Moldova", a punctat Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.