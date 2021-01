51 de cazuri de reinfectare cu noul tip de coronavirus, înregistrate în Moldova de la începutul pandemiei

La un an de la declanşarea pandemiei, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică anunţă că a înregistrat 51 de cazuri de reinfectare cu noul tip de coronavirus. Asta în timp ce acum o lună, autorităţile dădeau asigurări că astfel de cazuri nu există. Pe internet subiectul este dezbătut pe larg. În comentariile unei postări am numărat mai mult de jumătate dintre reîmbolnăvirilor declarate oficial. Unii au scris că au trecut chiar şi de trei ori prin chinurile COVID-19. O tânără care a dorit să rămână în anonimat a fost inclusă de două ori în statistica persoanelor infectate. Femeia spune că ea şi cei doi copii ai săi s-au infectat în luna martie având o formă uşoară, apoi în iunie s-au reîmbolnăvit toţi trei.



"Eu m-am reinfectat la sfârşitul lunii iunie, iar copiii fiind în România la bunica s-au reinfectat şi ei, deci am avut surse diferite de infecţie. A doua oară a fost mai dificil, temperatura ajungea la 40 de grade, mi-a dispărut mirosul şi gustul şi sincer mirosul nici până astăzi nu mi-a revenit la 100 de procente. Sunt unele particule pe care le simt, iar altele nu.", a spus fosta pacientă cu COVID-19.



Şi această femeie spune că s-a infectat cu noul coronavirus pentru prima oară în luna august şi a suportat o formă mai dificilă, dezvoltând o bronșită. Apoi, în noiembrie s-a îmbolnăvit iar, sursa de infectare fiind soţul ei, însă a avut norocul să facă o formă mai uşoară.



"Consecinţele le simţim acum şi eu şi soţul pentru că am deranjat toate bolile pe care le-am avut.", a spus fosta pacientă cu COVID-19.



Potrivit epidemiologilor de la ANSP, cele mai multe cazuri de reinfectare s-au înregistrat în Chişinău, iar la Edineţ au fost cinci reîmbolnăviri. În Cahul este vorba despre patru astfel de cazuri. În restul raioanelor s-au înregistrat câte două sau câte unul.

După vârstă, cele mai multe cazuri de reîmbolnăvire s-au înregistrat la persoanele cu vârstă cuprinsă între 53 şi 62 de ani, iar cel mai mic pacient a fost de până la 13 ani.

" - De ce acum o lună ANSP declara că nu exist cazuri de reinfectare? - Eu nu cunosc cine a declarat că nu sunt cazuri de reinfectare. - Până acum aceste cifre nu au fost făcute publice. - Până acum aceste cazuri au fost vociferate, inclusiv, şi de mine personal. ", a spus epidemiologul ANSP, Ştefan Gheorghiţă.



Declaraţiile vin în contextul în care, într-un răspuns oficial către IPN, Ministerul Sănătăţii a precizat în luna noiembrie că nu există cazuri de reinfectare. Asta după ce ministrul din Interne, Pavel Voicu, preşedintele raionului Ştefan Vodă, Vasile Maxim, dar şi primarul din Hânceşti, Alexandru Botnari, au anunţat că s-au infectat a doua oară.