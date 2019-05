500 de elevi din ţară au participat la concursul republican "Limba Noastră-i o comoară". Cine a luat locul întâi

Foto: facebook.com/ministerulculturii

Peste 500 de elevi din ţară s-au întrecut în cadrul concursului republican "Limba Noastră-i o comoară", dedicat celor din clasele primare. Unii au prezentat fimuleţe dedicate limbii române, alţi au scris eseuri şi au făcut scenete. Cei mai buni au fost premiaţi de ministerul Educaţiei.



Locul întâi i-a revenit Ştefaniei Cojocaru, elevă în clasa a treia a liceului teoretic "Lucian Blaga" din Chişinău. Fetiţa de 9 ani a cucerit juriul cu un videoclip şi a primit premiul de 3.000 de lei.



"Filmuleţul meu reprezintă dragostea pentru limba română şi cât de important este pentru noi şi cum să o învăţăm mai bine. Am luat şi un interviu de la interpretul de muzică populară Mihai Ciobanu şi am discutat şi cu poetul Vasile Romanciuc", a menţionat Ştefania Cojocaru.



Pentru locul doi au fost oferiţi 2.000 de lei, iar pentru locul trei 1.000 de lei. Mulţi alţi participanţi au fost recompensaţi de juriu.



"Noi am făcut scenete, iar în piesa "Pupăza din tei" eu am fost în rol de mamă, iar în "Capra cu trei iezi" am fost autorul. Am primit cărţi şi o diplomă", a spus un elev.



Ediţia din acest an a fost dedicată poetului Vasile Romanciuc, astfel că în filmuleţele realizate, trebuia să se regăsească şi o secvenţă din opera acestuia.



"Sunt mândru că în cadrul acestui concurs v-aţi oprit şi în dreptul cărţilor mele, eu sunt onorat şi vă mulţumesc mult", a declarat poetul Vasile Romanciuc.



Concursul a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în parteneriat cu Ambasada României la Chişinău.



"Ne-am propus să promovăm modul corect de a vorbi limba română. Diplomele, premiile care s-au dublat, donaţiile de carte şi alte premii, fac parte din donaţia românilor de pretutindeni şi le mulţumim pentru asta", a punctat Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Educaţiei.



"Laureaţii din acest an ai ediţiei vor beneficia şi de locuri de odihnă la tabere din România. Felicit toţi participanţii şi cadrele didactice pentru munca depusă. Ambasada României va rămâne un partener important al acestui concurs", a precizat Alexandru Mureşan, prim colaborator al Ambasadei României la Chişinău.



Concursul "Limba Noastră-i o comoară", ajuns la cea de a treia ediţie, este organizat în trei etape. Şcolile îşi desemnează concurenţii pentru competiţia raională, iar cei mai buni dintre ei ajung în etapa naţională.